Oostende heeft twintigste landstitel basketbal beet

Oostende heeft zich donderdag voor de twintigste keer, de achtste keer op rij, tot landskampioebn in het basketbal gekroond. In de vierde wedstrijd van de play-off-finale versloeg het Antwerp met 69-62. De best of five eindigde zo op 3-1.

Shevon Thompson (BC Oostende) en Yoeri Schoepen (Antwerp Giants) in een duel, Oostende, 9 juni 2019 © Belga