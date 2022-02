Volgend seizoen gaat Philip Mestdagh (59) aan de slag bij Kortrijk Spurs. De ex-coach van de Belgian Cats heeft er een maandenlange burn-out op zitten en vertelt daarover in de Krant van West-Vlaanderen.

Door Kevin Pouillie

Halfweg september vorig jaar raakte bekend dat het contract van Philip Mestdagh bij de Belgian Cats niet verlengd werd. Intussen was de 59-jarige basketcoach al aan zijn eerste buitenlands avontuur begonnen, bij Saint-Amand Hainaut-Basket, een laagvlieger in Frankrijk. Een kans die hij met beide handen wilde grijpen, maar het werd het begin van zijn burn-out.

Maar zijn ontslag bij de Cats of de mindere resultaten met zijn nieuwe club zijn volgens Mestdagh niet de reden voor zijn burn-out. 'Al zal het natuurlijk wel wat meegespeeld hebben', zegt hij in de Krant van West-Vlaanderen. 'Dé hoofdoorzaak was toch vooral het feit dat ik sinds 2017 nooit echt vakantie genomen heb. Van bij mijn club ging het altijd meteen richting de nationale ploeg en terug. Ik ging soms wel eens op reis met mijn vrouw, maar de computer en telefoon gingen altijd mee. Die basketbalknop werd nooit eens afgezet. Laat dat ook een les zijn voor veel bedrijfsleiders en mensen met een drukke job: laat die laptop thuis. Je moet 59 jaar geworden zijn om dat te beseffen.'

Therapeut

Mestdagh vervolgt: 'Groot, klein, dik, dun... Het speelt allemaal geen rol. Het kan iedereen overkomen. Toen ik vroeger mensen bezig hoorde over een burn-out... (blaast) Nu weet ik wel beter.'

'Ik heb me ook enkele weken volledig afgesloten van de buitenwereld. De telefoon werd afgezet, sociale media verwijderd, ik ging zelfs niet naar de bakker. Ik moet eerlijk toegeven dat ik wel ontgoocheld was in mezelf. Je krijgt dan zo'n kans om in het buitenland coach te worden en dan maak je het niet waar.'

'Om die mentale problemen aan te pakken, doe ik ook een beroep op een therapeut. Ik ben van nature geen grote verteller, zelfs niet tegen mijn vrouw. Maar als je dan je verhaal kan doen tegen iemand die onafhankelijk is, dan helpt mij dat wel.'

