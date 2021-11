De Amerikaanse president Joe Biden heeft maandag de Milwaukee Bucks ontvangen in het Witte Huis in Washington. Ze werden er gehuldigd voor het winnen van de NBA-titel.

Het vorige bezoek van de Amerikaanse basketkampioen aan de president was al vijf jaar geleden. Barack Obama ontving toen in 2016 de Cleveland Cavaliers. Onder Obama's opvolger Donald Trump weigerden de NBA-spelers systematisch naar het Witte Huis te komen.

De Griekse sterspeler van Milwaukee Giannis Antetokounmpo bedankte Biden in naam van het team en noemde het een ongelofelijke eer om door de president ontvangen te worden. Biden kreeg tijdens de ceremonie een shirt met het opschrift 'Biden 46' - de 78-jarige Biden is de 46e president uit de Amerikaanse geschiedenis. De Bucks versloegen afgelopen zomer in de NBA-finale de Phoenix Suns en wonnen zo na vijftig jaar wachten de tweede titel uit de clubgeschiedenis.

