Vrijdag beginnen de Red Dragons in eigen land aan het EK volleybal. Sport/Voetbalmagazine sprak met kapitein Sam Deroo over de ambities en verwachtingen.

Van 1987 is het geleden, 32 jaar dus, dat België nog een Europees kampioenschap volleybal bij de mannen organiseerde. Dat vond toen plaats in ons land alleen. Met het dubbel aantal deelnemers (24) brengen voor het eerst in de geschiedenis vier landen samen het EK tot stand. Naast TopVolleyBelgium staan ook de Nederlandse, Franse en Sloveense federatie in voor de organisatie. Uiteraard spelen de Red Dragons hun eersterondewedstrijden in België, in Paleis 12 van Brussels Expo en in de Antwerpse Lotto Arena.

'Absoluut iets om naar uit te kijken: voor eigen publiek aantreden en dan nog op twee leuke locaties', vertelt Red Dragonskapitein Sam Deroo (27). Na de historische resultaten op het EK 2017 en het WK vorig jaar, waar de Belgische volleymannen respectievelijk vierde en tiende werden, zijn de verwachtingen bij de buitenwereld hooggespannen. Met welke ambities begint het team zelf aan het toernooi?

Sam Deroo: 'De eerste ronde overleven is natuurlijk een must. Vanaf dan kom je in het knock-outsysteem terecht. Je kunt pech hebben met de tegenstander die je daarin treft, maar het komt er in principe op neer om ons zo goed mogelijk te positioneren in de poulefase. Servië en Duitsland zijn twee sterke landen, maar ze liggen binnen ons bereik. Ze zijn niet untouchable zoals bijvoorbeeld Rusland wel is. Voor Spanje, een gevaarlijke outsider, moeten we ook alert zijn. We plaatsen ons volgens mij best bij de eerste twee.'

'Erg belangrijk is wel dat we in die fysiek belastende eerste ronde, met vijf wedstrijden op zes dagen, niet al ons kruit verschieten maar opbouwen om echt top te zijn vanaf de achtste finales', analyseert Deroo. 'Een realistische doelstelling voor ons is de kwartfinales halen, alles minder zou een serieuze teleurstelling zijn. De kwartfinale winnen en voor de medailles mogen spelen, zoals vorige keer, zou een enorm succes zijn. Daarvoor zullen we een heel hoog niveau moeten halen, onszelf moeten overstijgen en het nodige geluk moeten kennen in ons parcours. We kunnen immers niet pretenderen dat we tot de beste vier ploegen van Europa behoren. Maar dat we top acht zijn, staat buiten kijf.'

Lees het volledige interview met Sam Deroo in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 11 september.

Spelerslijst

Bondscoach Brecht Van Kerckhove kiest veertien namen uit onderstaande selectie. Twee spelers vallen op het laatste moment af.

Spelverdelers: Stijn D'Hulst, Matthias Valkiers

Hoofdaanvallers: Lou Kindt, Hendrik Tuerlinckx, Bram Van den Dries

Receptiehoekspelers: Seppe Baetens, Sam Deroo, Igor Grobelny, Tomas Rousseaux

Middenmannen: Pieter Coolman, Elias Thys, Arno Van de Velde, Simon Van de Voorde

Libero's: Jelle Ribbens, Lowie Stuer, Tim Verstraete

Programma

De eerste ronde van de Red Dragons (poule B):

Vrijdag 13/09, 20.30 uur, Brussel: België - Oostenrijk

Zaterdag 14/09, 17.30 uur, Brussel: Duitsland - België

Zondag 15/09, 15.30 uur, Antwerpen: Spanje - België

Dinsdag 17/09, 20.30 uur, Antwerpen: Slovakije - België

Woensdag 18/09, 20.30 uur, Antwerpen: België - Servië

In elk van de vier poules kwalificeert de top vier zich voor de achtste finales. Vanaf dan wordt met rechtstreekse uitschakeling gewerkt.