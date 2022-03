De Belgische nationale handbalploeg bij de mannen heeft zich voor het eerst geplaatst voor de eindronde van een groot toernooi. In januari 2023 zullen de Red Wolves er in Polen en Zweden bij zijn op het WK. Zaterdag versloegen ze in de Sporthal Alverberg in Hasselt Slovakije met 31-26, nadat ze de heenmatch in de barrages met 28-26 hadden verloren.

Het team van Yérime Sylla wist dat een zege met drie doelpunten verschil volstond. De Belgen hadden de opdracht begrepen en liepen uit tot 6-3, 8-5 en 10-7. Bij de rust gaf het scorebord 14-11 aan, onder meer dankzij een sterk keepende Jef Lettens. Na de pauze gingen de Belgen voort op hun elan. Ze stoomden door naar 18-11. De Slovaken zouden er niet meer in slagen de kloof te dichten. Tom Robyns was de topschutter bij de Belgen met zes goals. Kobe Serras, Yves Van Cosen en Yannick Glorieux waren elk goed voor vijf doelpunten.

Normaal moest de winnaar van de partij tussen Slovakije en België het in een laatste barrageronde nog opnemen tegen Rusland voor een plaats op het WK. Maar na de inval in Oekraïne zijn de Russische handballers geschorst. De Red Wolves hadden dus een unieke kans om er voor het eerst in de geschiedenis bij te zijn op een WK.

België plaatste zich voor de tweede kwalificatiefase door tweede te worden in zijn groep, achter Griekenland, maar voor Turkije en Kosovo. Slovakije hoefde die eerste voorronde niet te spelen. Het land aasde op een derde WK-deelname, in 2009 werd het tiende, in 2011 zeventiende

