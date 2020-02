Zondag strijden Knack Roeselare en Lindemans Aalst om de Belgische beker in het volleybal. Sport/Voetbalmagazine blikt vooruit met ex-international Simon Van de Voorde, die de hegemonie van Roeselare en Maaseik wil doorbreken.

Een tweede keer Aalst carnaval! Dat krijgen we, zegt Simon Van de Voorde, als Lindemans Aalst, op het moment van het gesprek de fiere competitieleider, er dit seizoen in slaagt om na 25 jaar de hegemonie van Knack Roeselare en Greenyard Maaseik te doorbreken en landskampioen wordt. Voor het zover is, doet Aalst zondag in het Sportpaleis een gooi naar bekerwinst in wat al enkele jaren hét volleybalevenement van het jaar is.

In een heruitgave van de finale van vorig seizoen krijgt Lindemans met Roeselare de winnaar van de voorbije vier edities als tegenstander. 'Bestuur, spelers en supporters kijken al weken uit naar die wedstrijd', weet Van de Voorde. 'In zo'n grote arena voor massaal veel toeschouwers mogen aantreden, dat geeft een kick. We gaan voor winst, maar blijven bescheiden. Op papier is Roeselare favoriet. We verloren onlangs nog tegen hen in de competitie en ze hebben het voordeel van de ervaring.'

Gemis

Na tal van internationale omzwervingen via onder meer de Italiaanse, Poolse en zelfs Iraanse competitie, streek Van de Voorde vorige zomer weer neer in België. 'Toen ik bij Maaseik vertrok (in 2013, nvdr), was dat nochtans met het idee om mijn carrière in het buitenland te beëindigen. Ik wou niet de speler zijn die zijn topperiode in het buitenland kent om er daarna nog een paar jaar in België aan te breien als hij elders niet meer voldoet.'

'Maar het gemis van mijn vrouw en zoontje begon te wegen, sinds mijn transfer naar Iran woonden zij immers in België. Daarom was ik blij dat Lindemans Aalst mij de mogelijkheid bood om weer aan de Belgische top te volleyballen, want ik kwam niet terug om uit te bollen, wel om voor de prijzen te gaan. Uit gesprekken met coach Johan Devoghel kwam duidelijk de ambitie van deze club naar boven. Het klikte ook snel, want hij is een coach die openstaat voor inbreng van zijn spelers.'

Energie

Van de Voordes terugkeer naar België ging wel gepaard met zijn einde als international. 'Al van mijn vijftiende maak ik deel uit van de nationale selecties. Dat betekent dat ik al vijftien jaar elke keer mijn zomer opgeef. Het werd te zwaar, ik kon me niet meer met dezelfde energie engageren als ik dat daarvoor altijd gedaan had. Daarom besliste ik vorig jaar, na het EK in eigen land, om er een punt achter te zetten.'

'Het valt af te wachten hoe lang ik gespaard blijf van blessures en hoe lang ik het niveau nog aankan, maar minstens tot en met volgend seizoen wil ik mij volledig concentreren op Lindemans Aalst.'

