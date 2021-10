Het Spaanse basketbalicoon Pau Gasol zet op 41-jarige leeftijd een punt achter zijn sportcarrière. Dat maakte hij vandaag, zwaar geëmotioneerd, bekend op een persconferentie in Barcelona.

Gasol geldt als een van de beste Europese basketballers die er ooit geweest zijn. De center leidde Spanje naar WK-goud in 2006, olympisch zilver in 2008 en 2012, olympisch brons in 2016 en EK-goud in 2009, 2011 en 2015. Ook zijn carrière in de NBA was indrukwekkend. Met de LA Lakers speelde hij kampioen in 2009 en 2010. Na een titel bij Barcelona, zijn eerste club, trok Gasol naar Amerika. Hij begon er bij de Memphis Grizzlies, om daarna uit te komen voor de LA Lakers, Chicago Bulls, San Antonio Spurs en Milwaukee Bucks. Dit jaar speelde Gasol opnieuw bij Barcelona, waar het voor hem allemaal begon.