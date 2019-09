Het Amerikaanse basketbalteam is niet verder geraakt dan de kwartfinales op het WK in China.

Blijkbaar kan het dus toch! Team USA zal geen derde keer op rij wereldkampioen basketbal worden na een 79-89 nederlaag tegen Frankrijk in de kwartfinale. De VS trad aan met een sterk uitgedund team nadat grote sterren LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Russell Westbrook, Kyle Lowry, Kyrie Irving en James Harden verstek lieten optekenen. Maar toch leken de Amerikanen dit WK weer op hun naam te schrijven na makkelijke overwinningen tegen Griekenland en Brazilië.

Frankrijk werd dus iets helemaal anders en dat was al duidelijk aan de rust toen Frankrijk leidde met 39-45. Tijdens het derde kwart kwam Amerika terug goed opzetten, maar in het laatste kwart stortte het team volledig in met de nederlaag tot gevolg.

Team USA verloor dus nog eens en dat was al sinds 2006 geleden. Toen was Griekenland in de halve finales van het WK te sterk. Daarna volgde een zegereeks van maar liefst 58 wedstijden (!) wat resulteerde in twee wereldtitels (2010 en 2014) en drie Olympische titels (2008, 2012 en 2016). Frankrijk strijdt nu komende vrijdag tegen Argentinië voor een allereerste finaleplaats op een WK. De andere halve finale bestaat uit Spanje, dat Polen klopte (90-78), en Australië of Tsjechië.