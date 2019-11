De Red Dragons, de Belgische volleybalmannen, kunnen op zoek gaan naar een nieuwe hoofdcoach nadat Brecht Van Kerckhove zelf ontslag nam. Dominique Baeyens neemt tijdelijk over.

Brecht Van Kerckhove stopt als hoofdcoach van de Red Dragons. Dat heeft de Belgische volleybond woensdag laten weten. Dominique Baeyens neemt over voor het olympisch kwalificatietoernooi in Berlijn van begin januari. "Baeyens heeft de ervaring en kent de groep", klinkt het bij de federatie. De invulling van de rest van de staf zal later bekend gemaakt worden.

De 63-jarige Baeyens behaalde in zijn carrière acht landstitels, drie bekers en een Europabeker. Hij werd acht keer verkozen tot coach van het jaar. Hij was in het verleden al hoofdcoach van de Red Dragons van 2012 tot 2016. Baeyens moet de Belgen nu naar de Spelen loodsen. In augustus konden de volleymannen zich niet kwalificeren voor Tokio op het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam.

In januari volgt echter een tweede kans op het sterk bezette toernooi in Berlijn. De Belgische mannen spelen in hun poule tegen Slovenië, Duitsland en Tsjechië. "De olympische ambitie is er nog altijd bij de Dragons", reageert Baeyens. "Daarom heb ik me tijdelijk geëngageerd voor het olympisch traject."

Na twee jaren als assistent bij de Red Dragons startte Brecht Van Kerckhove afgelopen zomer als hoofdcoach, maar deze week besliste hij zelf om te stoppen. "Na een eigen evaluatie heb ik besloten dat mijn manier van werken en mijn impact op de groep niet voldoende heeft aangeslagen om op korte termijn resultaten te halen. Met de aansluiting van jonge talenten bij de kern, met de goede poulewedstrijden tijdens het EK en de promotie voor het volleybal waren er zeker ook positieve punten de afgelopen maanden. Maar we moeten erkennen dat we onze doelen niet gehaald hebben."

Met Van Kerckhove aan het hoofd begonnen de Dragons in september met hoge ambities aan het EK in eigen land, maar dat werd geen onverdeeld succes. De Belgen deden het met een tweede stek knap in de poules en klopten onder meer Duitsland, maar lieten het dan in de achtste finales afweten. Oekraïne, op papier zeker een haalbare kaart, maakte in Antwerpen een einde aan het toernooi van de Dragons.