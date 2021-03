Het was wegens de coronapandemie eerst afgelast, maar uiteindelijk vindt het zondag toch plaats: de jaarlijkse NBA All-Star Game. Ondanks veel protest van de vedetten, onder wie LeBron James.

LeBron James: 'Een klap in het gezicht.' Giannis Antetokounmpo: 'Energie en enthousiasme: zero!' Twee van de grootste NBA-sterren waren not amused toen bekend raakte dat de NBA zijn jaarlijkse sterrenhoogmis zou organiseren. Oorspronkelijk gepland in Indiana maar afgevoerd. In coronatijden te riskant om 24 spelers uit verschillende ploegbubbels te mixen, klonk het. Begin februari wijzigde de NBA echter van koers: tóch een All-Star Game, op zondag 7 maart in Atlanta, in de mid season break (4 tot en met 10 maart) van het ingekorte reguliere seizoen van 72 wedstrijden. Géén weekje vakantie dus voor de sterren, die eerder nochtans al hadden toegegeven om het seizoen niet in januari maar op 22 december te laten starten. Reden: vijfhonderd miljoen dollar extra inkomsten, vooral uit tv-geld. Nochtans was de pauze tussen het einde van de finale van de vorige play-offs (oktober 2020) en de start van dit seizoen nooit korter geweest: amper 72 dagen - toch voor beide finalisten, onder wie de Lakers van ... LeBron James. Vandaar dus zijn kritiek. Andere spelers haalden vooral de gezondheidsrisico's aan. Die wil de NBA echter minimaliseren door een minibubbel te creëren. De All-Stars zullen volgens de NBA in die bubbel zo zelfs minder 'gevaar' lopen op een coronabesmetting dan hun 458 collega's. Zij mogen tijdens de mid season break immers binnen de VS op vakantie, weliswaar ook door dagelijks getest te worden. De All-Stars daarentegen moeten de week ervoor thuis in quarantaine gaan, zullen met privévliegtuigen, betaald door de NBA, op 6 maart de verplaatsing naar Atlanta maken, en meteen na de match terugvliegen naar hun home markets. Tijdens hun kortverblijf worden ze meermaals getest, en mogen ze hun hotel niet verlaten, behalve voor de wedstrijd. Van de traditionele All-Star events en party's is er dan ook geen sprake. Spelers mogen wel elk vier familieleden of dichte vrienden uitnodigen, maar die worden aan hetzelfde strenge coronaregime onderworpen. Als reden om de All-Star Game te organiseren haalde NBA-baas Adam Silver een promopraatje boven: 'Het is ons belangrijkste fanevent van het jaar. Een traditie van zeventig jaar die slechts één keer gebroken werd ( tijdens de lock-out/staking in 1999, nvdr) en die we willen eerbiedigen.' De echte reden? Ook nu weer dollars, naar schatting zo'n zestig miljoen aan advertising voor tv-maatschappij Turner. Kleine nuance: de reclame-inkomsten werden steevast gegenereerd over een heel All-Star Weekend, over drie avonden, terwijl nu alle basketbalevents op één dag plaatsvinden. Niet toevallig in Atlanta, de thuisbasis van Turner, waardoor de tv-productie een stuk makkelijker wordt. Om goodwill te creëren bij het grote publiek zullen de NBA en de spelersvakbond 2,5 miljoen dollar doneren aan de Historically Black Colleges and Universities (HBCUs), aan de verzorging van coronapatiënten en aan de sensibilisering rond vaccins binnen de zwaar getroffen zwarte bevolking in de VS. Op sportief vlak wordt de match gespeeld volgens het Elam Ending-format. Daarbij is elk van de eerste drie quarters een miniwedstrijd, met een aparte puntentelling. Bij aanvang van het laatste quarter worden alle punten opgeteld en aan de score van het dan winnende team worden nog 24 punten (een ode aan overleden Kobe Bryant) bijgevoegd. De ploeg die dát aantal als eerste bereikt, wint de 'historische' All-Star Game.