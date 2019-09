interview

Waarom de NBA mindfulness omarmt (en de voetbalwereld dat niet doet)

De NBA sloot onlangs een deal met de meditatieapp Headspace en omarmt zo mindfulness in het basketbal, maar wat is het, wat doet het en waarom maakt het voetbal er geen gebruik van? Het antwoord van Peter Meurs van de Academie voor Mindfulness in Sport.

'Om echt te weten wat het is, moet je het ervaren.' © Belga Image