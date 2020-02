Het beste NBA All Star Game sinds héél lang, klonk het na afloop van de jongste editie, zondag in Chicago. Hoe komt dat? Onze man geeft drie belangrijke redenen aan.

'Never quite seen anything like that 4th quarter. Hall of Famers on Hall of Famers with total will and desire. The ultimate big boy game. Felt like 4th quarters of 2016 Finals & 2008 Gold Medal game but with even more talent.'

...

'Never quite seen anything like that 4th quarter. Hall of Famers on Hall of Famers with total will and desire. The ultimate big boy game. Felt like 4th quarters of 2016 Finals & 2008 Gold Medal game but with even more talent.''Is this the best quarter of All Star basketball ever?''Leagues have been trying for years to get All-Star games right. The NBA finally did it.'De commentaren na het NBA All Star Game in Chicago waren bijzonder lovend, bij alle waarnemers. Met name over het laatste quarter, met een échte strijd tussen 's werelds beste basketbalspelers. Uitmondend in een nipte zege voor het team van kapitein LeBron James tegen het team van kapitein Giannis Antetokounmpo: 157-155.Dat was de voorbije jaren wel anders, toen het All Star Game een regelrechte klucht was geworden, een vriendenmatch met weliswaar zeer hoge scores, maar zonder enige defense - de vedettes wilden zich niet te veel vermoeien.Waarom werd het dit jaar anders?Het stootte in het begin op veel kritiek en hoongelach. 'Véél te ingewikkeld' klonk het bij criticasters, het nieuwe format van het All Star Game. Met een zogenaamde Elam Ending, een idee ontsproten uit het brein van Nick Elam, een leraar uit Dayton Ohio.In het nieuwe format, dat al in het jaarlijkse zomertoernooi The Basketball Tournament ingang heeft gevonden, werd bij het begin van het tweede en derde quarter de score weer op 0-0 gezet. Zodat elk quarter een miniwedstrijd was (mét een beloning, zie tweede punt).Bij aanvang van het laatste quarter werden alle punten dan weer opgeteld. Het doel in dat laatste deel van de match: het aantal punten behalen, bestaande uit de score na drie quarters van het team aan de winnende hand plus 24. Niet toevallig het laatste rugnummer van de pas overleden NBA-legende Kobe Bryant (zie derde punt).Concreet: na drie quarters was de opgetelde som van de twee teams 133-124. 133+24 = 157, of het aantal punten dat een van de twee ploegen dus het eerst moest halen. Het bleek een trigger om in het laatste quarter de defensieve schroeven héél stevig aan te draaien - Giannis Antetokounmpo zette zelfs een block-shot op LeBron James -, vol naar elke bal te duiken, aanvallende fouten uit te lokken, challenges en reviews bij de refs aan te vragen, elkaar te intimideren tijdens vrijworpen... Iets wat je de voorbije edities van het All Star Game zelden of nooit zag.Het afwerkingspercentage was veelzeggend: 55,5 procent in de eerste drie quarters, nog amper 35,5 procent in het vierde. Een minpunt: die fantastische twaalf minuten eindigden met kleine anticlimax: een vrijworp van Anthony Davis die zo het scorebord op 157 zette.Als dat minpunt weggewerkt wordt, moet dit nieuwe format nog meer worden toegepast, vonden veel waarnemers na het All Star Game. Bijvoorbeeld in de NBA Summer League, en op langere termijn misschien zelfs in de reguliere competitie van de NBA. Om zo de interesse in de vele 'saaie' regular-season wedstrijden op te krikken. Dan wordt het All Star Game van 2020 om nog een andere reden een mijlpaal in de NBA-geschiedenis.Voor de match mocht elk team voor het eerst een goed doel kiezen, instellingen uit Chicago die zich inzetten voor kinderen. Chicago Scholars voor Team LeBron, After School Matters voor Team Giannis.Per gewonnen quarter konden de spelers 100.000 dollar winnen voor 'hun' kinderen, plus een bonus van 200.000 dollar voor de winst in het vierde quarter (en de wedstrijd).Bovendien werden de kinderen uit die instellingen uitgenodigd om op de eerste rijen van het United Center in Chicago -normaal gezien verkocht voor vele duizenden dollars- de match bij te wonen.Ze schreeuwden zich tijdens de wedstrijd de ziel uit hun lijf om de spelers van hun team aan te moedigen. Ook al is 500.000 dollar peanuts voor de NBA-sterren, dat liet hen niet onbewogen, zo getuigden er velen na de match.'I want to thank Kobe for everything he's done for me. All the long talks and workouts. Thank you. This one's for him.''You could definitely feel Bean's presence from the start. ... He was definitely here.''Love and Miss you Bean!! Was the first time I've played in the All-Star game without you.But one thing WE ALWAYS did was COMPETE!!! Hope we didn't let you down!!'Aldus spraken/tweetten Kawhi Leonard (die de eerste Kobe Bryant All Star MVP Award kreeg), LeBron James en Chris Paul na de wedstrijd. Veelzeggend over de geest van de pas overleden Bryant die door het United Center van Chicago dwaalde. Al voor de match met een indrukwekkend eerbetoon van zangeres Jennifer Hudson, rapper Dr. Dre en Lakerslegende Magic Johnson.Maar evenveel tijdens de wedstrijd, met het na te streven doel van 24 punten in het laatste quarter, en vooral de Mamba Mentality van Bryant die zeker in dat vierde quarter bovendreef. Niet toevallig bij spelers, vrienden van Kobe die hem als hun idool zagen en een innige band met hen hadden (onder meer Kawhi Leonard). Deze keer écht spelen om te winnen was hun ultieme eerbetoon aan Kobe Bryant, het competitiebeest bij uitstek.Markant detail: de uitslag van het All Star Game was 157-155. Het verschil daarvan is 2, of het rugnummer waarmee Gianni Bryant, de dochter van Kobe die ook omkwam in de helikoptercrash, speelde. En de som van die cijfers (1+5+7+1+5+5) is 24, of het rugnummer dat Kobe in de tweede helft van zijn NBA-carrière droeg...