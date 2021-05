Het was de kroniek van een aangekondigde breuk: die tussen Kobe Bryant en Nike. Die werd vorige week officieel, ruim een jaar na de dood van de NBA-legende.

Vorige maandag raakte bekend dat Vanessa Bryant, de weduwe van Kobe Bryant, en de beheerders van zijn nalatenschap formeel de relatie met Nike hebben beëindigd. Opmerkelijk, want die ging terug tot 2003, toen de speler van de LA Lakers Adidas verwisselde voor de legendarische Swoosh. Met groot succes, voor beide partijen. The Black Mamba tekende zijn laatste, vijfjarige deal met Nike in 2016, net na zijn afscheid aan de NBA. Als de enige NBA-speler naast Michael Jordan die zo'n contract, met gelijk welke fabrikant, kon afsluiten na zijn carrière. Aan die relatie komt nu een einde, al zat dat nieuws al langer in de pijplijn. Net voor zijn dood waren er al berichten opgedoken dat Bryant ontevreden was over zijn partnership met Nike. Met name omdat de productie van zijn schoenen na zijn pensioen werd teruggeschroefd. Geruchten deden toen al de ronde dat de Lakersster met een eigen merk zou beginnen: 'Mamba', naar analogie met zijn bijnaam. Dat werd na zijn overlijden, in januari 2020, concreter; het laatste jaar heeft de Kobe Bryant LLC dertien patentverzoeken gerelateerd aan schoenen en kledij ingediend. De helft ervan zijn voor kinderschoenen, inclusief 'Lil' Mamba' en 'Mambacita', de bijnamen van Bryants dochter Gianna, die samen met haar vader omkwam in een helikoptercrash. Moeder Vanessa wil de herinnering aan haar man en dochter in stand houden. En er uiteraard ook (veel) geld mee verdienen. Het is alleen nog wachten op de officiële aankondiging van het 'Mamba'-merk.