De Belgian Lions (FIBA 4) hebben dinsdag ook hun tweede groepswedstrijd op het WK 3x3 basketbal met een overwinning afgesloten. Nick Celis, Thibaut Vervoort, Maxime Depuydt en Bryan De Valck haalden het op de Antwerpse Groenplaats met 21-12 van Egypte (FIBA 17).

In een gelijkopgaande beginfase kon Egypte de Lions nog het vuur aan de schenen leggen (4-4), maar via 9-6 slopen de Belgen langzaamaan weg. Maxime Depuydt vond zijn goede vorm en bracht de Belgische mannen tot op 15-8. Via 18-11 ging het vervolgens naar 21-12. In de andere wedstrijden van de groep won Oostenrijk van Egypte (22-8), maar verloor vervolgens van de Verenigde Staten (21-17).

De Amerikanen speelden later dinsdag hun tweede duel tegen Slovenië. Donderdag volgen de overige pouleduels voor de Belgen tegen de Verenigde Staten (17u30) en Oostenrijk (21u35).

De Belgische vrouwen openen woensdag in hun groep tegen Mongolië (17u30) en Egypte (21u35) en treffen vrijdag Polen (17u30) en de Dominicaanse Republiek (21u35). De groepswinnaar plaatst zich voor de kwartfinales. De nummers twee en drie moeten nog in de achtste finales aan de bak. De achtste- en kwartfinales worden zaterdag gespeeld. Zondag volgen de halve finales en de wedstrijden om brons en goud. De vrouwen spelen hun finale om 20u55, de mannen om 21u30.

