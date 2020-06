De Amerikaanse vrouwenbasketcompetitie (WNBA) kan eind juli van start gaan in Florida, met wedstrijden achter gesloten deuren. Het reguliere seizoen wordt ingekort tot 22 speeldagen, in de vorige jaargang waren dat er 34.

Dat maakte de WNBA bekend.

Volgens gespecialiseerde media kunnen Emma Meesseman en Julia Allemand vanaf 24 juli in actie komen. Meesseman (27) verdedigt komend seizoen al voor de zevende maal de kleuren van Washington Mystics, dat vorig seizoen de titel veroverde. Allemand (23) is bij Indiana Fever toe aan haar debuut in de WNBA.

Het seizoen 2020 moest eigenlijk op 15 mei van start gaan, maar werd uitgesteld omwille van de coronacrisis. De liga en de spelersvakbond zijn overeengekomen dat de wedstrijden zullen doorgaan in de IMG Academy in Bradenton, niet ver van Tampa Bay. Op de kalender staan 22 speeldagen van het reguliere seizoen, in oktober gevolgd door de play-offs.

Hoewel er minder wedstrijden worden gespeeld, zouden de speelsters hun volledige salaris behouden.

