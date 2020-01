De topspeelsters in de Noord-Amerikaanse vrouwenbasketcompetitie WNBA zien dankzij een nieuwe CAO hun lonen verdrievoudigen.

Dat is goed nieuws voor onder meer Emma Meesseman, die afgelopen seizoen met Washington Mystics kampioen werd en na de finale de titel van beste speler (MVP) kreeg.

De organisatie van de WNBA en de spelersvakbond bereikten een akkoord over een nieuwe CAO voor acht jaar. Daarin is vastgelegd dat de beste speelsters ruim 500.000 dollar (450.000 euro) per seizoen mogen verdienen, meer dan drie keer het maximum dat tot dusver gold. Het gemiddelde loon zal stijgen tot zo'n 130.000 dollar (115.000 euro).

Naast de loonstijgingen zijn in de nieuwe CAO ook tal van maatregelen opgenomen die de speelsters een betere levenskwaliteit moeten garanderen. Zo komen er betere voorwaarden om te reizen, zullen zwangere speelsters volledig worden doorbetaald en komen er financiële tussenkomsten voor onder meer kinderopvang, adoptie, draagmoederschap en IVF.

De speelsters hebben de nieuwe CAO al goedgekeurd. Het is nu nog wachten op groen licht van de clubeigenaars voor de deal officieel is. Het nieuwe akkoord geldt vanaf komend seizoen tot 2027.

