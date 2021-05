Vrijdag start in de VS het 25e WNBA-seizoen. Een jubileumeditie die de populariteit van de vrouwenleague nog meer zal opkrikken.

Geen Emma Meesseman bij de Washington Mystics en geen Julie Allemand bij de Indiana Fever. Zij geven de komende maanden de voorkeur aan de Belgian Cats, met eerst het EK (vanaf 17 juni) en dan de Olympische Spelen (vanaf 24 juli). Het WNBA-seizoen wordt nochtans van 12 juli tot 14 augustus onderbroken, maar voor Meesseman en Allemand is een langere olympische voorbereiding cruciaal. Na de Spelen kunnen ze eventueel wel weer aanpikken bij hun teams, al heeft Meesseman dat nog niet beslist. De West-Vlaamse heeft wel al haar contract met het Russische UMMC Jekaterinenburg verlengd. Ook zonder de Belgische dames is de aandacht voor de WNBA groter dan ooit. De kijkcijfers voor de finale van de play-offs van het afgelopen coronaseizoen, gespeeld in de IMG Academy-bubbel in Florida, stegen met vijftien procent, terwijl de kijkcijfers van de NBA-finals met liefst 49 procent zakten. Ook het social media engagement (plus 30 procent) en het aantal downloads van de WNBA-app (plus 85 procent) werden sterk opgekrikt. De verwachting is dat die cijfers het komende seizoen verder zullen stijgen. Mede dankzij een pas afgesloten sponsorcontract met Google. Maar ook dankzij een nieuwe generatie sterspeelsters, zoals A'ja Wilson en vooral Sabrina Ionescu, die de oudere generatie stilaan aflost. Veel WNBA-vedetten, zoals Natasha Cloud, laten zich ook sterk gelden in het Black Lives Matterdebat. Dat frisse, sociaal bewogen imago heeft de WNBA geen windeieren gelegd.