Roeselare heeft zondagnamiddag in de Lotto Arena in Merksem voor het zesde jaar op rij de Beker van België in het volleybal bij de mannen gewonnen. In de finale tegen eeuwige rivaal Maaseik haalden ze het met 3-1: 25-21, 25-23, 19-25 en 25-19.

Bij de mannen is de traditionele clash in het volley die tussen Roeselare en Maaseik, maar toch was het al van 2018 geleden dat beide teams nog eens tegenover elkaar hadden gestaan in de finale. De voorbije twee jaar was Aalst immers telkens verliezend finalist. De eerste twee sets werden nipt gewonnen door de West-Vlamingen, in set drie sloegen de Limburgers dan toch toe. Het bleek een korte opflakkering, want in set vier trok Roeselare definitief het laken naar zich toe: door een netfout was de eerste matchbal meteen de goeie. Voor de West-Vlamingen is het de veertiende Bekerwinst in de clubgeschiedenis en daarmee komen ze op gelijke hoogte van recordhouder Maaseik. De laatste weken hebben ze een uitstekende vorm te pakken, met onder meer twee zeges in de Champions League. In de EuroMillions Volley League wipten ze vorig weekend nog over Maaseik waardoor ze de reguliere competitie als nummer een afsloten. Bij de vrouwen spelen VC Oudegem en Asterix Avo Beveren zondagavond de finale. Asterix heeft dertien bekers op zijn palmares (een record), Oudegem won de beker één keer (in 2013). Titelverdediger Hermes Oostende sneuvelde al in de kwartfinales tegen Tchalou.