Beerschot betreurt racistische gezangen en zal overleg plegen met fans

Beerschot heeft maandag in een open brief gereageerd op de racistische gezangen van aanhangers van de Antwerpse club, zaterdagavond tijdens de uitwedstrijd bij RWDM (2-0) op de achtste speeldag in de Challenger Pro League. ‘Beerschot betreurt de gezangen tegen supporters van RWDM en vraagt onze fans met aandrang om zich van zo’n gezangen te onthouden’, aldus de tweedeklasser, die in overleg gaat met de fans.

Het is niet het eerste incident met de Beerschot-aanhang in het recente verleden. In december vorig jaar circuleerden beelden op sociale media waarop te zien was hoe er nazistische en anti-joodse slogans werden geroepen. De Antwerpse politie opende toen een onderzoek naar aanleiding van het voorval. Daarnaast waren er vorig seizoen nog enkele andere kwalijke incidenten met fans van de Antwerpse club.

Beerschot wilde daarom dit seizoen een nieuwe weg inslaan, die ‘de laatste twee maanden al tot ongelooflijke momenten en herinneringen’ leidde. ‘Dat positieve verhaal wil de club verder zetten, met z’n trouwe supporters in de komende weken en maanden in de tribunes’, klinkt het. Maar zaterdag liep het dus weer mis bij RWDM. ‘In dat verhaal is er echter geen plaats voor racisme en discriminatie. Beerschot betreurt dan ook de gezangen tegen supporters van RWDM en vraagt onze fans met aandrang om zich van zo’n gezangen te onthouden.’

‘Zo’n gezangen schaden niet enkel het imago van de club, maar zorgen ook voor verdeling tussen spelers en supporters’, vervolgt de club, die in de komende weken in overleg gaat met zijn fans om dit soort spreekkoren uit zijn stadion te bannen. ‘Zo kunnen we tonen wat onze fans echt zijn: fanatieke, toegewijde supporters met veel humor. Enkel zo kunnen we de voetbalwereld opnieuw kennis laten maken met het positieve verhaal dat Beerschot is.’

De Pro League kondigde zondag al maatregelen aan na de racistische gezangen van Beerschot-aanhangers. CEO Lorin Parys veroordeelde de denigrerende actie en liet weten het incident niet zomaar te laten passeren.