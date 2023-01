Beveren en RWDM doen gouden zaken, Virton krijgt ademruimte: speeldag 19 in een notendop

Nog drie speeldagen staan op het programma in 1B. Wat moeten we onthouden van het afgelopen weekend?

Beveren wint niet zonder moeite

De Challenger Pro League hervatte na een lange winterstop met de Antwerpse derby tussen SK Beveren en Beerschot, een duel tussen de twee leiders in de competitie. In een Freethiel dat voor de gelegenheid wat voller was dan normaal, won de thuisploeg uiteindelijk met 2-0. Eenvoudig was het echter allerminst voor Beveren. De ploeg van Dieumerci Mbokani ging goed van start met de openingstreffer in de zevende minuut van Thierno Barry, topscorer van de competitie, na een mooi een-tweetje met Sander Coopman. Maar vanaf dat moment gaf blauw-geel de bal eg aan de tegenstanders en loerde het op de counter.

Met 61% balbezit probeerde Beerschot terug in de wedstrijd te komen, maar Ilias Sebaoui en Apostolos Konstantopoulos misten grote kansen. En ook Nokkvi Thorisson kon de Ratten niet op gelijke hoogte brengen. Ondanks negen corners in de eerste helft keerde Beerschot met een kleine achterstand terug naar de kleedkamer. Het voelde de afwezigheid van zijn Thibo Baeten, de topschutter die kampt met een hamstringblessure.

Na de pauze kwam de Antwerpse club met meer gretigheid op het veld, maar het ontbrak hen aan koelbloedigheid in de afwerking, zoals Ryan Sanusi al snel aantoonde. Beerschot bleef proberen, maar werd uiteindelijk uitgeteld in blessuretijd met een tweede goal van Beveren. Kevin Hoggas haalde uit en de bal belandde via Ibrahim Alhaassan in het doel.

Door de overwinning is Beveren nu alleen leider in de Challenger Pro League en is zeker van de play-offs om promotie, terwijl Beerschot terugzakt naar de derde plaats.

RWDM in het spoor van Beveren

Door het verlies van Beerschot sprong RWDM dan weer naar de tweede plaats. De Brusselaars versloegen in eigen huis KMSK Deinze, ondanks het feit dat de bezoekers meer balbezit (59%) en schoten op doel hadden (5 tegenover 4 voor RWDM). Man van de match was een van de nieuwkomers van de vorige transferperiode, Mickaël Biron. Hij werd in juli 2021 voor 5 miljoen aangekocht door KV Oostende, maar werd eerst uitgeleend aan Nancy vooraleer hij vorige zomer voor de helft van de prijs naar Brussel trok.

De man die nog geen enkele wedstrijd in de Belgische of Franse hoogste klasse achter zijn naam heeft, overtuigt dit seizoen volledig. Tegen Deinze scoorde Biron twee keer om de drie punten veilig te stellen en RWDM’s plaats in de play-offs om promotie te verzekeren. De man van Martinique heeft trouwens al 10 doelpunten in 15 optredens dit seizoen in de Challenger Pro League achter zijn naam staan. Nu moet hij de Brusselse club ook naar 1A trappen om zijn transfersom echt te rechtvaardigen.

Door de nederlaag wordt het trouwens erg moeilijk voor Deinze om nog in die eerste play-offs te raken. De club staat namelijk al op vijf punten van nummer zes Club NXT. Bovendien zag het ook smaakmaker Lennart Mertens al na 15 minuten geblesseerd van het veld stappen. Het wordt nog een lastig seizoenseinde voor de club van voorzitter Denijs Van De Weghe.

Mickaël Biron is een van de smaakmakers bij RWDM dit seizoen. © Belga Image

Virton en de winterkoopjes

Onderaan de tabel won Virton van Jong Genk na een spektakelrijke zege op Dender (3-4). Om zich te redden haalden de Gaumais ervaren spelers als Pelé Mboyo, Alessandro Albanese, Vincent Koziello en Pierre Bourdin naar het zuiden van het land. Die laatste opende de score en gaf de assist voor het derde doelpunt. Bij de bezoekers was het Alexander De Bruyn, recent overgekomen van KV Kortrijk, die opviel door zijn omgezette strafschop.

Virton gaf met de zege ook de rode lantaarn aan Jong Genk, omdat de wedstrijd tegen SL16 FC werd uitgesteld door de sneeuwval vrijdagavond.

Bellman geeft visitekaartje af

De afsluiter van de speeldag zondagavond werd een doelpuntenfestijn tussen RSCA Futures en Lierse, in een Koning Boudewijnstadion dat erg hol klonk. Lucas Stassin scoorde zijn twaalfde doelpunt van het seizoen om de Brusselse beloften terug te brengen tot 3-3. Hij staat nu op gelijke hoogte met Leonardo Rocha, de topschutter van het seizoen die vorige week naar Radomiak in Polen vertrok. De Pallieters leken de Portugees niet te missen, want ook zij vonden dus drie keer de weg naar de netten.

De man die de meeste indruk maakte, was echter nieuwkomer Henrik Bellman. De 23-jarige Zweed kwam twee weken geleden over van Östersunds, een club uit de Zweedse hoogste klasse waar hij in 22 optredens slechts één keer had gescoord.

Als veelzijdige speler, die zowel op de linkerflank als in het centrum kan spelen, werd hij tegen Lierse opgesteld als aanvallende middenvelder, maar liet zich vooral opmerken door de openingstreffer. Een olympische goal werd het, want iedereen ging onder de bal door bij de hoekshop van de jonge Zweed. Hij assisteerde Lucas Lissens vervolgens ook bij het tweede doelpunt via een vrije trap die hij op het hoofd van de verdediger toverde. Coach Guillaume Gillet kon dus niet klagen over zijn winteraankoop.

