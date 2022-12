Beveren maakt indruk en tegenvallende A-spelers bij Jong Genk: speeldag 17 in 1B in een notendop

Beerschot is nog steeds de fiere leider in 1B, maar Beveren had de meest overtuigende prestatie van het weekend tegen RSCA Futures. Achter hen is Lommel weer op de rails na een lange reeks nederlagen. Genk, tenslotte, slaagde er niet in zich te herpakken.

Indrukwekkend Beveren

Beerschot staat nog steeds aan de leiding in de Challenger Pro League na een zwaarbevochten overwinning tegen Standard SL 16, maar het was SK Beveren dat indruk maakte door RSCA Futures met 4-1 te verslaan. Dit seizoen kunnen de Waeslanders rekenen op een hels trio dat achter het grootste deel van de offensieve productie zit. Thierno Barry, Kevin Hoggas en Dieumerci Mbokani scoorden allemaal tegen de jonge paars-witte brigade.

Eerstgenoemde doet het nu al beter dan in de Franse vijfde klasse (de vijfde divisie in ons buurland) met Sochaux B. Daar scoorde hij 10 keer in 22 optredens, terwijl hij bij Beveren al aan al 12 treffers zit in 17 wedstrijden. Zijn doelpunt in het weekend bracht hem op gelijke hoogte met Leonardo Rocha aan de top van de topschutterslijst. Barry was betrokken bij 34% van de doelpunten van Beveren dit seizoen.

Na vier seizoenen bij Cercle zette Hoggas een stap terug om Beveren te helpen terug te keren naar de Jupiler Pro League. Dit seizoen is de Franse Algerijn van vitaal belang geweest voor zijn club: hij scoorde zijn zesde doelpunt tegen Anderlecht en droeg, naast zijn drie assists, bij tot 22% van de doelpunten van Beveren. Zijn totaal van negen doelpunten vorig seizoen lijkt hij nu te verbeteren.

Uiteindelijk scoorde Mbokani vrijdag opnieuw tegen een ploeg die hem na aan het hart ligt. Het was het zesde doelpunt in negen wedstrijden voor de Congolees die al heel wat keren het verschil maakte bij Beveren. De 37-jarige Mbokani heeft ook vier assists op zijn naam staan en heeft de hand in 32% van de doelpunten van zijn ploeg. Dankzij dit driemanschap heeft Beveren veruit de beste aanval in de CPL met 1B met 41 doelpunten, zes meer dan Lierse en acht meer dan Club NXT. Het enige wat nu nog moet gebeuren is deze dominantie omzetten in een ticket voor de Pro League.

Mbokani is op zijn 37ste van goudwaarde voor Beveren. © Belga Image

Lommel terug in de top 5

Dit seizoen wisselen de negatieve de positieve reeksen af voor de meeste clubs in 1B. Deinze zat in een slechte spiraal voor de komst van Marc Grosjean, die de Oost-Vlamingen hielp de zaken te keren. Virton blijft nederlagen lijden en wacht op de mercato om een zwakke kern te versterken. Tenslotte heeft Lommel de afgelopen weken een balans gevonden die net zo groen is als zijn shirt.

Je zou denken dat de City Group afscheid zou hebben genomen van de Engelse coach Steve Bould na een reeks van zes nederlagen in zeven wedstrijden tussen oktober en het begin van het WK, maar geduld lijkt de juiste keuze te zijn geweest, want sindsdien heeft Lommel vier keer op rij gewonnen, waaronder drie weken geleden tegen Beveren. Dankzij deze goede reeks zijn de Limburgers terug in de top 5.

Het was de juiste keuze van Lommel om te blijven geloven in coach Bould. © Belga Image

A-spelers dragen Jong Genk niet

De contracten van Mika Godts en Adam Nemeth lopen aan het einde van het seizoen af en Genk wilde hen nog voor het begin van het seizoen verlengen. ‘We hebben onze sportieve en financiële grenzen en daar zullen we geen uitzondering op maken. Zelfs als de speler Alejandro Pozuelo of Paul Onuachu heet. We willen de toekomst van onze club niet in gevaar brengen’, zegt Dimitri de Condé in Het Belang van Limburg.

De twee gevallen zijn echter verschillend. Nemeth ziet geen toekomst voor zichzelf in Limburg door de aanwezigheid van Onuachu, en Godts financiële en sportieve eisen werden door de Genkse directie buitensporig geacht. ‘We zijn overtuigd van de kwaliteiten van de twee jongens, maar we kunnen ze alleen kansen geven en geen garanties’, verklaarde De Condé. ‘Als zij en hun entourage denken dat ze beter af zijn bij een andere club, moeten ze vertrekken.’ De technisch directeur van Genk zei dat de deur nog steeds openstaat om in januari op zoek te gaan naar een nieuwe werkgever. ‘We hopen dat het gezond verstand zal zegevieren en dat we tot een akkoord kunnen komen. Maar tot nader order moeten ze alleen hun kwaliteiten tonen met Jong Genk.’

Andras Nemeth kon zich nog niet doorzetten bij Jong Genk. © Belga Image

Godts en Nemeth stonden beiden in de basis voor Jong Genk tegen NXT Club. Eerstgenoemde zette in de 38e minuut een penalty om, maar de mannen van Hans Somers konden het tij niet keren nadat de twee doelpunten voor de voeten van de jonge Blauw en Zwart vielen. Romeo Vermant in de vijfde minuut en Mathis Servais zes minuten later zetten Club NXT op het juiste spoor naar de overwinning. De spelers die al mochten proeven van de A-ploeg, hebben hun status misschien door de contractperikelen, nog niet kunnen rechtvaardigen bij de youngsters.