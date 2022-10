Challenger Pro League: Eerste nederlaag voor RSCA Futures, positieve spiraal voor RWDM en een nieuwe God in Beveren.

We zijn acht speeldagen ver in de Challenger Pro League en de RSCA futures liepen tegen hun eerste nederlaag aan, zonder topschutter Lucas Stassin verloren de Futures van rode lantaarn Jong Genk. RWDM lijkt zijn draai dan weer helemaal te hebben gevonden en met Mbokani heeft SK Beveren een nieuwe goddelijke zegen tussen de lijnen lopen.

Jong Genk geeft de rode lantaarn door, RSCA futures de leidersplaats

Een botsing van uitersten stond dit weekend op het programma in de Challenger Pro League. Vorig seizoen werden de Genkse U21’s kampioen vóór Anderlecht, maar bij heteerste keer proeven van het profvoetbal beleven de twee U21-teams verschillende seizoen. Genk mist dit seizoen Bilal El Khannouss en Adam Nemeth, die nu deel uitmaken van de spelers waarop de nieuwe Genk-coach Wouter Vrancken rekent.

In Brussel hebben de meeste grote talenten van het U21-team de sprong naar het eerste team nog niet gemaakt en konden ze zelfs rekenen op de versterking van Anouar Aït El Hadj of Killian Sardella, “gedegradeerd” uit de A-kern. Maar de afgelopen weken hebben Julien Duranville, Moussa N’Diaye en Lucas Stassin hun kans gekregen in de ploeg van Felice Mazzu, met zelfs enkele starters.

De wedstrijd van zondag was evenwichtiger dan op papier verwacht en dat werd weerspiegeld in de uitslag, want Jong Genk won met 3-2. Het resultaat betekent dat Jong Genk niet langer de hekkensluiter is, die rol is nu Dender toebedeeld. Tegelijkertijd staat Anderlecht Futures niet meer bovenaan in de Challenger Pro League nu hun reeks geëindigd is.

Dieu laat zijn klasse zien

Nadat hij de laatste administratieve details van zijn overstap naar Beveren had geregeld, kon Dieumerci Mbokani in België zijn eerste veertig minuten in een vierde shirt spelen. En ondanks een duidelijk gebrek aan fysieke conditie liet de Congolese spits zien dat hij niets van zijn talent en vooral zijn klasse had verloren.

Eenendertig minuten na de wissel van Thiemo Barry bracht Dieu de Waeslanders in extase door het winnende doelpunt te scoren. Een doelpunt dat niet alleen belangrijk is voor de club, maar ook heel belangrijk voor een man die bepalend kan zijn bijeen Beveren dat terug naar de top wil. Het begon met deze overwinning, waardoor ze de leiding namen in de competitie. We kunnen niet wachten om te zien wat er nu gaat gebeuren voor Mbokani en zijn team.

Een doelpuntenmaker in droogseizoen

Effectieve spitsen kunnen promotie naar de Pro League verzekeren. Aan het begin van het seizoen berichtten we over het indrukwekkende succes van Lierse, dat gratis de diensten van Leonardo Rocha verwierf. De Portugese aanvaller maakte een indrukwekkende start van zijn nieuwe carrière en scoorde zeven keer in slechts vier wedstrijden, waaronder drie tweeklappers.

Sindsdien is hij duidelijk teruggevallen. In de zes wedstrijden erna scoorde hij slechts één keer en in de laatste vier wedstrijden kwam hij niet meer tot scoren. Dat is slecht nieuws voor Lierse, dat sindsdien een reeks wisselende resultaten heeft geboekt. De Antwerpenaren moesten genoegen nemen met een doelpuntloos gelijkspel bij Excelsior Virton.

Door dit resultaat namen de Pallieters de tweede plaats in de competitie in, op gelijke hoogte met de jongeren van Anderlecht. De zorgen van Lierse zijn sowieso meer van defensieve aard, want ze zijn gewoon de slechtste verdediger van de reeks met evenveel tegendoelpunten als Jong Genk en Club NXT.

Luis Oyama scoorde voor RWDM © Getty

RWDM leeft op, met dank aan zijn Brazilianen

Vierde op slechts drie punten achter SK Beveren. RWDM de andere grote en ambitieuze club in deze Challenger Pro League, lijkt zich hersteld te hebben na een lastig seizoensbegin.

Na verslagen te zijn door Anderlecht en Genk en een nederlaag in Lommel, had de ploeg uit Molenbeek het moeilijk om hun talrijke kansen om te zetten. De laatste twee weken ging het een stuk beter, want eerst werd in het Machtensstadion gewonnen van Beerschot en daarna werd in Sclessin gemakkelijk gewonnen van het veelbelovende SL16(1-4). Dit is het eerste succes van RWDM tegen één van de U21 teams, na één nederlaag en twee gelijke spelen.

De nieuwe aanwinsten zoals Alexis de Sart, terug bij zijn jeugdclub, en Youssef Challouk brengen een onmiskenbaar pluspunt. Maar zaterdagavond waren het de Brazilianen in bruikleen van Botafogo (de club die deel uitmaakt van het sterrenstelsel van de nieuwe Molenbeekse eigenaar John Textor) die het verschil maakten.

Luis Oyama, die de plaats innam van de Sart, scoorde zes minuten na zijn entree en Rikelmi scoorde twee keer na het vervangen van Zakaria El Ouadhi, die het eerste doelpunt maakte. Het is bekend dat Brazilianen soms tijd nodig hebben om zich aan te passen aan het Europese voetbal. Maar RWDM mag ook hopen dat de getalenteerde Botafogo-spelers snel hun eigen draai zullen geven aan het succes van het Machtens stadion.