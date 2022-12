De comeback van Rocha en de problemen bij RWDM: speeldag 16 in 1B in een notendop

Beerschot blijft voor de tweede week op rij leider, terwijl RWDM opnieuw terrein heeft verloren. Bij Lierse is een spits wakker geworden en Virton blijft wegkwijnen in de rode zone. Dit moet u onthouden van speeldag 16 in de Challenger Pro Lea

Lees onze analyse onder de hoogtepunten van de speeldag.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

RWDM’s rampzalige record tegen de beloften

Naarmate de weken verstrijken, blijft de constatering dezelfde: RWDM doet het gewoonweg slecht tegen de beloftenteams in 1B. Na al op de eerste speeldag onderuit te zijn gegaan tegen Club NXT ondergingen de Brusselaars opnieuw hetzelfde lot in eigen huis tege de blauw-zwarte youngsters. Ze kunnen dan wel terecht klagen over een niet gekregen penalty na hands van CluB NXT, maar dat kan de magere prestatie van RWDM niet verhullen.

Vóór deze 0/6 tegen de hoop van de Club was RWDM in het eigen stadion al verslagen door de jonge garde van Anderlecht en Genk. De Brusselaars probeerden de situatie nog wat te redden met een grote overwinning in Sclessin tegen SL16, maar vorig weekend nog werden ze verslagen door Jong Genk dat niet van de grond raakt in de Challenger Pro League.

Het record van de promotiekandidaat tegen deze teams is zo slechts 5/18, met 8 gescoorde doelpunten en 10 tegen. De ploeg zal het over twee weken beter moeten doen tegen de RSCA Futures, anders is RWDM geen titelkandidaat meer. Vooral omdat ze nu 4 en 3 punten achter staan op leider Beerschot en nummer twee in de stand SK Beveren.

© Belga Image

Daar is Rocha weer

Na een sterke start van het seizoen, waarin hij in zes wedstrijden acht keer het net raakte, stond Leonardo Rocha lange tijd droog, met slechts één treffer in de volgende negen wedstrijden. De kritiekj op de Liersespits begon groter te worden, maar dit weekend gaf Rocha dan zijn eigen antwoord tegen de jeugd van Standard. Rocha toonde iedereen dat hij effectief een doelpuntenmaker is met drie doelpunten in een half uur.

Dankzij deze prestatie en de overwinning in Luik staat Lierse nu twee punten achter op RWDM, nog steeds vergezeld door RSCA Futures, dat Jong Genk met 2-0 versloeg dankzij een doelpunt van Lucas Stassin. Dat laatste was niet genoeg om hem bovenaan de topscorerslijst van de competitie te houden, want Rocha heroverde zijn leidersstatus.

Virton klaar voor degradatie?

De ene week lijkt op de andere voor Virton, dat opnieuw niet kon winnen. Deze keer verloor het van Lommel, dat ook een moeilijke periode kende, maar nu wel zijn derde opeenvolgende zege boekte. Virton hoopte nog eens de drie punten te kunnen pakken, nadat ze het vorige weekend Lierse tot een gelijkspel hadden gedwongen.

Na de match tegen Lommel staat de teller wedstrijden zonder overwinning nu al op 11 stuks, met slechts drie draws). Hun laatste overwinning is al geleden van 11 september tegen Jong Genk. Niets is verloren, ook al pleiten de laatste resultaten niet in het voordeel van de Gaumais, want die ene zege tegen de jonge Limburgers was ook de enige van het hele seizoen voorlopig.

Moet Virton afscheid nemen van hun coach om die negatieve spiraal te doorbreken? Christian Bracconi had, ondanks zijn kwaliteiten, al een soortgelijke situatie meegemaakt tijdens zijn tijd bij AFC Tubize enkele jaren geleden. Ondanks zijn goede wil slaagde hij er niet in de zaken te keren in een team dat een schrijnend gebrek aan kwaliteit had. Dat is ook de indruk van dit Virton, dat rechtstreeks lijkt af te stevenen op een terugkeer naar eerste amateur.