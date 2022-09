De topaankoop van Lierse, de dubbel bij Anderlecht en Ohio tankt vertrouwen: speeldag 4 in een notendop

De Challenger Pro League is vier speeldagen ver, maar wat moeten we onthouden van het voorbije weekend? Een overzicht.

Rocha, dé zomeraankoop van Lierse

Lierse was aan het begin van het seizoen waarschijnlijk niet één van de titelkandidaten. En nog minder na hun zware 4-1-nederlaag tegen Genk op de openingsspeeldag. Drie weken later staan de Pallieters echter bovenaan de ranglijst met 9/12. De mannen van Tom Van Imschoot brachten afgelopen weekend KMSK Deinze een zware nederlaag toe (4-1) dankzij twee doelpunten van Leonardo Rocha en Thibaut van Acker. De eerste is de man van het seizoen met zijn zeven doelpunten, een gemiddelde van 1,75 goals per wedstrijd. Hij heeft daarmee ook al 63% van de Lierse doelpunten gescoord.

De Portugees heeft op het Lisp een club gevonden waar hij weer kan floreren. De Portugees kwam in 2018 over van de Spaanse derde klasse en ontplofte meteen bij Lommel met 19 doelpunten in 32 wedstrijden. Rocha werd vervolgens voor een half miljoen euro weggehaald door Eupen, maar wist zich nooit te profileren in de Oostkantons. Hij werd ook uitgeleend aan RWDM in het seizoen 2020/21, met een redelijk goede eindbalans van 7 doelpunten in 13 wedstrijden. Afgelopen juni liep zijn contract bij Eupen af, met slechts 19 gespeelde wedstrijden (0 doelpunten). Lierse werd zijn nieuwe bestemming en dat heeft hij zich nog niet beklaagd.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Eerst 1B, dan 1A… in hetzelfde weekend

Zondagmiddag stonden ze op het veld tegenover OH Leuven en ook vrijdag moesten ze al vol aan de bak in en tegen RWDM. Julien Duranville en Anouar Ait El Hadj hebben een druk weekend achter de rug. Duranville, die op enkele kilometers van het Astridpark aan de aftrap verscheen tegen RWDM, bracht zijn ploeg op voorsprong met Simion Michez die de jongeren van paars-wit in de 83e minuut op 0-2 bracht. Een zege leek in de maak, maar dankzij doelpunten van Yan Vorogovskiy en Jake O’Brien kwam RWDM alsnog langszij. Al is dit gelijskpel nauwelijks genoeg om de teleurstellende start van Molenbeek te verzachten.

Terwijl RSCA Futures op de derde plaats staat, gelijk met Lommel en Standard SL16, staat RWDM één punt achter op de zevende plaats, maar slechts vijf punten gescoord van de 12 die al verdeeld zijn. De ambitieuze Brusselse ploeg scoorde slechts 5 keer en is daarmee een van de slechtste overtreders in de reeks.

Julien Duranville had er een erg druk weekend opzitten bij Anderlecht. © Belga Image

Ohio tankt vertrouwen bij de jeugd

Noah Ohio kende geen al te goede start in het A-team van Standard. De Nederlander, die vorig seizoen voor Austria Wien speelde, slaagde er niet in om een echte concurrent te worden voor Renaud Emond en liet een nogal rampzalige indruk na tijdens zijn 37 minuten in het rode shirt. Hij werd daarom opgenomen bij SL16 FC, de U23-ploeg van Standard, om wat ervaring op te doen en vertrouwen te herwinnen. Een geslaagde gok, want in de 55 minuten tegen de beloften van Genk, scoorde hij en gaf hij een assist.

Aan de andere kant is Sekou Diawara de man die het meeste opvalt bij de blauwhemden. De veelbelovende jonge Limburger heeft al vier doelpunten op zijn naam staan. Hij scoorde tweemaal tegen Lierse in de eerste wedstrijd, daarna nog een doelpunt uit bij Deinze en dit weekend tegen Standard. Een jongen om te volgen.

De nieuwkomers uit Genk staan na het gelijkspel tegen Standard slechts op de 9e plaats, terwijl Standard knap derde staat, samen met Lommel en RSCA Futures.