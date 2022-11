Een competitie in twee delen: speeldag 12 in 1B in een notendop

Speeldag 12 in de Challenger Pro League zit erop. Wat moet u onthouden? Een overzicht.

Top vijf neemt afstans

Aan het begin van het seizoen waren de verschillen tussen de clubs in 1B niet al te groot. In het klassement lagen alle clubs op een zakdoek. Na 12 speeldagen is dat echter wat anders met vijf teams die een eerste kloof lijken geslagen te hebben met de rest. SK Beveren deed het minimale tegen het nummer 6 Club NXT met het vroege doelpunt van Kevin Hoggas dat voldoende bleek te zijn.

Dezelfde score vonden we terug in de zege van RWDM op Dender. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt door verdediger Florian Le Joncour, na een goede bal van Bryan Smeets, die nog steeds de beste assistsgever is van 1B, samen met Liersespeler Guillaume De Schryver.

De Schryver maakte een grote inhaalbeweging door maar liefst twee assists te geven in de zege op Jong Genk. Met ook de overwinningen van de Anderlecht Futures en Beerschot, staan de eerste vijf ploegen in het klassement op vier punten van elkaar, met Beveren en RWDM nog steeds aan de leiding met 24 punten.

Achter nummer vijf Beerschot staat Club NXT al op vier punten achterstand en Lommel op vijf. Theoretisch lijkt het gat niet onoverbrugbaar, maar het is wel wat groter geworden na dit weekend.

Leonardo Rocha weet weer wat scoren is

Naast de dubbele assist van De Schryver weet spits Leonardo Rocha weer wat scoren is. De Portugees scoorde slechts één van de vier doelpunten voor de Pallieters, maar beëindigde daarmee wel een reeks van zes wedstrijden zonder doelpunt. Omdat Barry en Lucas Stassin in het weekend niet wisten te scoren, maakte Rocha van de gelegenheid gebruik om de leiding in de topschuttersstand over te nemen met negen doelpunten.

Lokesa leidt Futures in Clasico

Over Stassin gesproken: vorige week viel zijn terugkeer bij de Futures nog samen met een doelpunt en de zege op Beerschot, maar dit weekend kwam daar geen nieuwe treffer bij in de zege op de youngsters van Standard. De overwinning was al de tweede van het trainersduo Guillaume Gillet en Samba Diawara.

Chris-Emmanuel Lokesa scoorde twee keer en gaf ook nog eens een assist, terwijl de ervaren David Hubert het derde doelpunt voor zijn rekening nam. Nochtans had Lokesa dit seizoen nog niet al te goeie prestaties geleverd. De jongeman die maandag 18 jaar werd, stond pas voor de tweede keer dit seizoen in de basis.

Maar telkens Lokesa aan de aftrap verscheen, kwam er wel een doelpunt van. Zo ook tegen Jong Genk toen de Futures evenwel verloren. Wordt hij nu de nieuwe hype van Anderlecht?

Streep over de Limburgse promotiedroom?

Als lid van de City Football Group had Lommel hoge ambities voor dit seizoen, maar al na twaalf wedstrijden lijkt die droom van promotie alweer ver weg te zijn na een nieuwe nederlaag, deze keer tegen Deinze. Het was al de zevende keer dat Lommel verloor in deze editie van de Challenger Pro League en volgende week moet het naar Beerschot.

De overwinning van twee weken geleden tegen Virton was slechts een kortstondige opflakkering voor Lommel, dat in de laatste acht wedstrijden slechts één keer kon winnen. Het ontbrak de Limburgers al aan consistentie, maar niemand had gedacht dat ze zo ten onder zouden gaan.

Lommel zal een grote schok en meer regelmaat nodig hebben om terug aan de top te geraken. De groen-witten staan op een zevende plaats met al negen punten achterstand op leiders Beveren en RWDM. Een gat dat moeilijk te dichten lijkt gezien de kwaliteit van de teams bovenin.