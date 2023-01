Klap voor de titelkansen: Lierse verliest topschutter Rocha aan Poolse eersteklasser

Lierse moet al na zes maanden afscheid nemen van aanvaller Leonardo Rocha. De 25-jarige Portugees verlaat de 1B-club voor de Poolse eersteklasser Radomiak Radom. Hij ondertekende er een contract voor 3,5 seizoenen en vertrok meteen met Radomiak Radom op oefenkamp naar het Turkse Antalya.

Lierse kon zijn topschutter niet langer aan boord houden door een clausule in zijn contract. Radomiak Radom, de nummer tien in de Poolse hoogste afdeling, betaalde het afgesproken bedrag en nam de Portugees van twee meter over.

Rocha maakte afgelopen zomer de overstap van Eupen naar Lierse. Hij scoorde er in negentien wedstrijden twaalf goals. Samen met de Fransman Thierno Barry (Beveren) was Rocha topschutter in de Challenger Pro League. Mede dankzij zijn goals staat Lierse na achttien speeldagen vijfde in de tussenstand.

Rocha maakte zaterdag al zijn onofficieel debuut voor zijn nieuwe ploeg. Hij scoorde meteen twee keer in de met 3-2 verloren oefenwedstrijd tegen het Roemeense Botosani.