Lierse stoomt door en oudjes redden de jeugdploegen: speeldag vijf in 1B in een notendop

De Challenger Pro League is vijf speeldagen ver, maar wat moeten we onthouden van het voorbije weekend? Een overzicht.

Vier op een rij voor Lierse

Een duel van uitersten afgelopen zaterdag tussen Dender, de onderste ploeg met slechts één overwinning in vier wedstrijden, en Lierse, dat de reeks domineerde met drie overwinningen. De logica werd uiteindelijk gerespecteerd want de Pallieters wonnen met 2-3. Ondertussen al de vierde opeenvolgende zege voor de mannen in geel en zwart, al was deze wel moeilijker dan aanvankelijk gedacht. Het duurde tot de laatste 10 minuten voordat Serge Tabekou Lierse de overwinning bezorgde.

De topschutter van de ploeg en de competitie bleef zaterdag droog staan. Vorige week vertelden we u dat Leonardo Rocha 63,63% van de doelpunten van zijn team had gemaakt. Nu hij dit weekend niet heeft gescoord, heeft de Portugees ‘slechts’ een aandeel van 50%, wat nog steeds niet slecht is. Lierse blijft leider in de Challenger Pro League met drie punten voorsprong op Lommel, dat op het Kiel Beerschot versloeg.

Ongeslagen

Na vijf speeldagen zijn er nog slechts twee ongeslagen ploegen in 1B: RSCA Futures, dat op een gelijkspel bleef steken tegen Club NXT, en Virton, dat bij Jong Genk won dankzij een doelpunt van Souleymane Anne. Het succes van de Luxemburgse club kan velen verrassen, vooral omdat de club vorig seizoen op een duiventil leek door de vele nieuwkomers en vertrekkers.

© Belga Image

Christian Bracconi, de Corsicaanse coach die nu op de bank zit, is geen onbekende in de hoogste klasse. Hij heeft in het verleden al gewerkt met Tubize en eerder ook al een keer met Virton. Hij staat bekend om zijn vermogen om snel een groep spelers bij elkaar te brengen die elkaar niet kennen. Virton heeft niet veel bekende namen in de gelederen, behalve Yannick Aguemon, die bekend was bij OHL, en Jonas Vinck, een routinier uit 1B, die één van de weinige overlevenden is van het vorige seizoen.

Virton en RSCA Futures hebben ook de beste verdediging in de reeks met vijf tegendoelpunten. Ze delen die titel met Lommel, de huidige nummer twee achter Lierse. De aanvoerder in de stand heeft paradoxaal genoeg de slechtste verdediging in de Challenger Pro League met 10 tegendoelpunten.

Veteranen bij de jeugd

Anderlecht en Club Brugge kozen deze zomer voor enkele oudere spelers om hun kern op te vullen en een kwaliteitsboost te gven. Paars-wit keek daarvoor in de richting van David Hubert, Belgisch kampioen en bekerwinnaar met Genk. De ex-speler van Zulte Waregem heeft meer dan 250 wedstrijden in eerste klasse gespeeld en heeft ervaring in de lagere divisie, waar hij ook ongeveer 50 wedstrijden heeft gespeeld.

Hubert kwam van Essevee, waar hij aan het einde van zijn contract zat, als vervanger van Guillaume Gillet die ervoor koos zijn carrière te beëindigen om zich bij de staf van Felice Mazzu te voegen en dat zullen ze zich dit weekend niet beklaagd hebben nadat Hubert de enige goal van Anderlecht scoorde tegen de jongeren van Club NXT.

© Belga Image

En ook aan de andere kant was het een ‘oudje’ die van zich liet horen. De 30-jarige Lennart Mertens telt al 57 wedstrijden in 1B, waarin hij 24 keer scoorde. De laatste was dit weekend tegen RSCA om zijn rekening te openen bij blauw-zwart.

Het bewijs dat Hubert en Mertens niet gekomen zijn om hun carrière stilletjes af te sluiten, maar dat ze ook aan hun jonge volgelingen willen tonen dat ze nog iets te bieden hebben.