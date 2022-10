Met zes op een zakdoek en RWDM terug in vorm: speeldag 10 in een notendop

We zijn tien speeldagen ver in de Challenger Pro League. Wat moet u onthouden van het voorbije weekend in de Belgische tweede klasse?

Harde strijd aan de top gaat door

Terwijl de jeugdploegen nog volop meedoen voor de eerste plaatsen, hebben de gedoodverfde promotiekandidaten het moeilijk om constant te blijven. Het is een eerste opvallende vaststelling na tien speeldagen in de Challenger Pro League. De voorlopige leider, Lierse, werd aan het begin van het seizoen daar niet meteen verwacht maar zijn een van de zeldzame ploegen met regelmatige uitslagen. Vorig weekend ging het voorbij Lommel met 3-1, een overwinning die de Pallieters terug aan de leiding bracht na de misstap van SK Beveren bij RWDM. De drie doelpunten werden gemaakt door Thibaut van Acker, Niels Schouterden en Daan Vekemans. Ze moeten een minder presterende Leonardo Rocha, de topscorer in de D1B, opvangen die voor het vierde weekend op rij niet wist te scoren.

Achter Lierse ging SK Beveren dus met 3-1 de boot in Brussel tegen RWDM, dat stilaan weer naar zijn beste vorm groeit. Beerschot blijft op de vierde plaats staan. De Ratten wonnen met 1-2 bij Jong Genk, dankzij opnieuw een sterk presterende Thibo Baeten die na zijn goal tegen de jonge Limpburgers op zeven treffers komt te staan, één minder dan topschutters Lucas Stassin en Rocha.

Thibo Baeten scoorde opnieuw, nu tegen Genk. Daarmee staat de Beerschotspeler dit seizoen op zeven treffers. © Belga Image

Over Stassin gesproken, de RSCA Futures leden hun tweede nederlaag van het seizoen, ondertussen al de tweede op rij. Tegen Dender werden de jongeren van RSCA verrast door twee doelpunten van Stefano Marzo en Kjetil Borry en vielen zo terug naar de vijfde plaats, samen met de collega’s van Club NXT.

De andere clubs die op papier aanspraak kunnen maken op promotie zijn al ver verwijderd van de top vier. Lommel telt vijf punten achterstand op nummer vier Beerschot, Virton acht en Deinze negen. Het lijkt op een eerste toonaangevende schifting in 1B.

RWDM is opnieuw overtuigend

De Brusselaars van RWDM, die een paar weken geleden in het slop zaten, hebben duidelijk hun uitstekende vorm teruggevonden met drie overwinningen op rij na de 3-1 tegen SK Beveren. Tegen de Waaslanders kwam de Brusselse club na een half uur zelfs met tien man te staan nadat Barreto van het veld werd gestuurd, terwijl hij nog geen kwartier daarvoor de score had geopend.

Beveren had moeten profiteren van het numerieke overwicht, maar dat lukte niet. Ze kregen zelfs een tweede doelpunt tegen in de 50e minuut van Youssef Challouk, die echt zijn draai lijkt te vinden in zijn nieuwe kleuren. De score liep zelfs op tot 3-0 na de eigen goal van Joachim Van Damme, die overkwam van Standard. Kevin Hoggas verkleinde de score met nog zeven minuten te gaan, maar het resultaat was vernederend voor een ploeg met zoveel ambities als SK Beveren. Niet te vergeten dat het een duel was tussen RWDM-eigenaar John Textor en de Bolt groep van Beveren, die beide verbonden zijn aan Crystal Palace.

RWDM is terug en dat werd gevierd. © Belga Image

Deinze ‘verraden’ door ex

Deinze had niet verwacht aan het begin van het seizoen in zo’n slechte positie te zitten. De club koos voor een aantal nieuwe spelers met verschillende achtergronden, waarbij een Japanse coach werd ontslagen en vervangen door zijn Spaanse assistent.

Tegen Club NXT stelde Antonio Calderon vijf Belgen, een Spanjaard, een Oekraïner, een Venezolaan, een Duitser, een Canadees en een Guinees op. Maar de mayonaise pakte niet en met twee doelpunten van Lennert Mertens, nota bene tot vorig jaar nog speler van KMSK Deinze, won de beloftenploeg van Club Brugge eenvoudig de wedstrijd.

Mertens heeft dit seizoen pas drie keer gescoord, één keer tegen Anderlecht en twee keer tegen zijn oude club. Het bleekl de druppel te veel voor Deinze, dat zijn coach Calderon op straat zette en met Marc Grosjean uit het moeras wil klimmen.