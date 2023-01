Nog maar vier speeldagen in 1B: wat gebeurt er daarna?

Dit weekend hervat de Challenger Pro League na een wat langere winterstop, maar er staan nog maar vier speeldagen op het programma. Op 12 februari zit de reguliere competitie in 1B er al op. Wat mogen we daarna verwachten? Een overzicht.

De bal gaat vrijdagavond terug aan het rollen in de Belgische tweede klasse na een break van ongeveer een maand. Het belooft ook meteen een topweekend te worden met de strijd tussen de leiders Beerschot en Beveren die evenveel punten tellen. Met daarna nog drie wedstrijden te gaan kan een van beide ploegen dus een slag slaan. Maar pas op, RWDM kan dit weekend de lachende derde worden, want de Brusselse club staat maar op één puntje van de leiders.

De conclusie van de reguliere competitie zullen we al over drie weken kennen, maar wie op zondagavond 12 februari bovenaan het klassement staat, is nog allesbehalve zeker van een plekje in de Jupiler Pro League volgend seizoen. Daarna volgen namelijk de play-offs van de Challenger Pro League. De eerste zes ploegen strijden om promotie, de laatste zes tegen degradatie. De winnaar van die eerste play-offs mag naar 1A, de laatste in de stand verdwijnt uit het profvoetbal. Bovendien zijn er ook geen barragematchen meer tussen de vicekampioen van 1B en de voorlaatste in de JPL. Er is slechts één stijger volgend seizoen in de Belgische hoogste klasse.

Hoewel de jeugdploegen van Anderlecht, Club Brugge, Standard en Genk wel mee mogen doen aan die play-offs voor promotie, maken ze geen kans op de hoofdprijs. Degraderen kunnen ze wel doen. Aan het begin van het seizoen leek het er nog op dat de U23-ploegen het erg goed zouden doen in de Belgische tweede klasse – Anderlecht Futures stond zelfs een tijdje aan de leiding – maar dat duurde niet al te lang. Op dit moment staan SL16 FC en Jong Genk zelfs op plaatsen 10 en 11. Enkel Virton doet slechter. Club NXT en Anderlecht Futures mogen dan weer hopen op een plaatsje bij de beste zes. Beide staan nu gedeeld zesde op drie punten van het nummer 5 Lierse.

Nog iets wat aangestipt moet worden: in tegenstelling tot de regel in de play-offs in 1A, worden de punten een klasse lager niet gehalveerd worden. Alle clubs beginnen gewoon met hun eindtotaal van de reguliere competitie aan de play-offs.

Wat als Anderlecht degradeert?

Bij het uitdenken van het hele systeem hadden de bestuurders van het Belgische voetbal aan veel situaties gedacht, maar eentje hadden ze toch niet meteen voor mogelijk geacht: wat als een van de moederclubs van de jeugdploegen in 1B degradeert? Hoe vreemd het er ook uitziet, maar Anderlecht doet op dit moment eerder mee in de degradatiestrijd dan in de stirjd om de play-offs. Stel dat de recordkampioen volgend seizoen het ondenkbare doet en degradeert, moeten de RSCA Futures degraderen. Een situatie die recent werd voorzien in het reglement. De paars-witte beloften zijn dan de enige degradant in 1B, waardoor de play-offs om degradatie voor niets waren.

Nieuw competitieformat

Vanaf het seizoen 2023-2024 zal de Challenger Pro League 16 clubs tellen, vier meer dan nu. Om dit aantal te bereiken zullen aan het eind van dit seizoen drie 1A-clubs degraderen en zal slechts één club van D1B naar de Jupiler Pro League verhuizen. Dan komen we al aan 14 ploegen.

Om tot 16 clubs te komen, is het nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren. Ofwel worden er twee U23-teams toegevoegd aan de huidige vier (zolang geen van hen ten onder gaat), ofwel wordt er ruimte gemaakt voor twee amateurteams met een proflicentie uit eerste nationale. Daar staan Patro Eisden en FC Luik momenteel aan de leiding. La Louvière, Olympic Charleroi, Heist en de beloften van KAA Gent zijn de andere vier teams die binnen tien punten van de eerste plaats staan en nog mogen dromen van promotie.

Volgend seizoen verandert het format dus opnieuw. De zestien ploegen in 1B spelen dan eerst 30 wedstrijden, waarna de kampioen en de runner-up naar het hoogste niveau promoveren. Daar kan nog een derde ploeg aan toegevoegd worden. De nummers 3 tot en met 6 spelen namelijk eerst nog een soort play-offs, waarvan de winnaar het in de barrages opneemt tegen het nummer 14 uit de JPL. De winnaar van dit duel stijgt of blijft in de hoogste afdeling van het Belgische voetbal. Als er een belofteploeg bij de eerste zes eindigt, dan wordt die trouwens vervangen door het eerstvolgende niet-beloftenteam in de stand.

Het is de bedoeling dat dit format zou blijven tot 2030, want ieder seizoen een nieuwe formule, daar wordt de voetbalsupporter gek van. Houdt u het hoofd ondertussen nog koel?