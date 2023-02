Onrust bij RWDM, spanning voor de top 6 en Virton met kopzorgen: speeldag 21 in 1B in een notendop

Na 21 speeldagen in de Challenger Pro League is er volgende week de apotheose van het reguliere seizoen. Welke conclusies kunnen we trekken voor het begin van de promotie- en degradatiestrijd?

Onrust achter de schermen bij RWDM

Terwijl RWDM het aanvankelijk soms moeilijk had met de U23-teams, kende het dit weekend geen moeite met SL16 FC. Het won relatief eenvoudig met 3-1. De rust op het veld stond in schril contrast met de zorgen van de fans over de geruchten rond een mogelijk vertrek van voorzitter Thierry Dailly. Daags voor de wedstrijd liet La Dernière Heure optekenen dat de man die verantwoordelijk was voor de heropstanding van RWDM mogelijk zijn functie zou verlaten.

Er was nog geen sprake van een ontslag, wat twee weken geleden voor sportief directeur Julien Gorius wel het geval was. Dat werd besloten en opgelegd door Eagle Football, het bedrijf van de Amerikaanse eigenaren van de club uit Molenbeek. Voorzitter Dailly zou zich niet langer kunnen vinden in het huidige beleid. Het Brusselse DNA, waar hij zo op had gehamerd bij de heropbouw van de club, zag hij geleidelijk aan verdwijnen. Ondanks de sportieve successen van de voorbije weken (RWDM haalde 9 op 9) zou die instabiliteit ervoor kunnen zorgen dat een mogelijke terugkeer naar 1A in het gedrang komt.

Zaterdag werd in het Edmond Machtensstadion een spandoek ontrold, net toen Thierry Dailly voor de ogen van het publiek het veld opging om Gilles Ruyssen te groeten. Die laatste was tot voor kort kapitein en vertrok deze winter naar Dender. Het spandoek was duidelijk: ‘We want to keep our identity’. Een groep supporters stuurde ook een communiqué uit richting eigenaar John Textor: ‘U bent er in geslaagd RWDM te transformeren van een goed geleide club met een sterke Brusselse identiteit tot louter een satellietclub van uw imperium’. Nochtans was daarvan weinig te zien tegen de youngster van Standard. De Brusselaars stonden namelijk met zes Belgen en slechts één geleende speler van het Braziliaanse Botafogo, een andere club uit de portefeuille van Textor, aan de aftrap.

Beveren verslikt zich tegen de U23-teams

Bij eerste achtervolger SK Beveren verloopt het momenteel ook niet vlot. De troepen van coach Wim De Decker moeten dringend eens wakker geschud worden na een paar povere resultaten. Beveren kon tot tweemaal toe niet winnen tegen twee beloftenteams die onderaan bengelen in de Challenger Pro League. Nadat het op miraculeuze wijze een punt uit de brand sleepte tegen SL16 FC (2-2), moesten ze opnieuw tot het uiterste gaan om een puntje te pakken tegen Jong Genk (2-2).

Thierno Barry, Dieumerci Mbokani en Kevin Hoggas doen nog steeds hun job op aanvallend vlak, maar de verdediging heeft steeds meer moeite om de netten schoon te houden. Op de laatste speeldag volgend weekend komt Dender langs en een nieuw puntenverlies zou dramatisch zijn. Beveren staat al drie punten in het krijt bij RWDM en in de play-offs is er geen sprake van een puntendeling zoals in 1A.

Beveren liet dure punten liggen tegen de jongeren van Genk. © Belga Image

België boven bij Lierse, Beerschot pover na nieuwjaar

Ook op het Kiel heerst er momenteel geen feeststemming. Net voor de winterstop konden de Ratten RWDM en SK Beveren nog inhalen, maar na nieuwjaar viel alles in duigen. Beerschot haalde slechts drie punten uit vier wedstrijden en is zo opnieuw op achtervolgen aangewezen. Het verloor ook dit weekend, tegen Lierse, dat met opmerkelijk veel Belgen (en Vlamingen) speelde.

Toch was het een van de twee buitenlanders op het veld, Serge Tabekou, die Lierse deed juichen na een frommelgoal uit buitenspel. Opmerkelijk: de Kameroener vertoeft al sinds 2015 op het Lisp. Lierse doet het goed, staat vijfde in de stand en is zo op weg om mee te doen aan de play-offs.

Nog twee tickets voor de eindronde

RWDM, Beveren en Beerschot hadden hun plekje in de play-offs al veilig gesteld en daar is nu ook Club NXT bijgekomen. De beloften van Club Brugge versloegen Virton en zijn zo mathematisch zeker van een plaats in de top zes. Wie na de eindronde op kop staat, gaat rechtstreeks naar 1A, maar dat zit er natuurlijk niet in voor de ploeg van coach Nicky Hayen.

Lierse staat ondertussen vijfde, telt 33 punten en kan nog ingehaald worden door RSCA Futures, dat na een gelijkspel tegen Lommel ook nog steeds in de running is. Lommel zelf staat zesde met 32 punten en ontvangt volgende week Lierse. Alles kan nog, want ook Deinze kan zich in principe nog bij de top zes voegen.

Club NXT is zeker van een plaats bij de play-offs voor promotie. © Belga Image

Rode lantaarn Virton neemt afscheid van trainer

De situatie in Virton gaat van kwaad naar erger. De hekkensluiter kon een aantal ervaren spelers aantrekken, waaronder Vincent Koziello, Alessandro Albanese, Emeric Dudouit en Pelé Mboyo, maar die konden het tij niet keren. Ook deze week rekende coach Christian Bracconi op die pionnen, maar Virton ging de boot in tegen Club NXT met 1-0. Het enige doelpunt kwam van de beloftevolle Ecuadoriaanse verdediger Joel Ordóñez, acht minuten voor het einde.

Dat betekende het einde voor Bracconi, die zijn ploeg niet naar een veilige plaats kon loodsen. Zo gaat Virton dus richting de degradatie-play-offs met een nieuwe trainer – José Jeunechamps werd al snel voorgesteld als de opvolger – en met een hoop zorgen. Het staat laatste, heeft twee punten minder dan Jong Genk en telt zelfs al een match meer dan de Limburgse jongeren. Die spelen namelijk op 19 februari een inhaalwedstrijd tegen Standard SL16 en kunnen zo dus nog verder uitlopen op de staartploeg.