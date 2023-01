Overzicht wintertransfers 1B: wie verlaat en trekt naar 1B?

Na het WK in Qatar is de transfermarkt opnieuw geopend. Wie komt naar de Challenger Pro League of verlaat 1B? Een overzicht.

Deze lijst werd voor het laatst geüpdatet op 5 januari. Klik hier voor de transfers in 1A.

Anderlecht Futures

In: /

Uit: Lokesa (RKC Waalwijk, Ned).

K Beerschot VA

In: Moutha-Sebtaoui (Union).

Uit: Vaca (Bolivar, Bol).

Club NXT

In: /

Uit: Engels (Augsburg, Ger).

FCV Dender EH

In: /

Uit: Jourquin (Oudenaarde), Gabriël (Beveren/einde huur).

KMSK Deinze

In: Fandi (Albirex, Sgp), Cenci (zonder club).

Uit: /

Jong Genk

In: Caicedo (Aucas, Ecu).

Uit: /

Lierse K.

In: /

Uit: /

Lommel SK

In: Gordic (Mladost, Srb).

Uit: /

RWDM

In: /

Uit: Kurdic (Novi Pazar, Srb), Diallo (Francs Borains), Ephestion (zonder club).

SL16 FC

In: /

Uit: /

Exc. Virton

In: Mboyo (Visé), Bourdin (zonder club).

Uit: /

SK Beveren

In: Filipovic (BATE, Blr), Gabriël (Dender/einde huur)

Uit: Wolff (Atlanta, Usa/einde huur)