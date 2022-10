RWDM aan kop en Gillet begint goed: de elfde speeldag in 1B in een notendop

We zijn elf speeldagen ver in de Challenger Pro League. Wat moet u onthouden van het afgelopen weekend?

Beveren en RWDM aan de top

RWDM en Lierse stonden tegenover elkaar voor de clash van de elfde speeldag. Veel spanning was er uiteindelijk niet, want RWDM won zondag gemakkelijk met 3-0. Youssef Challouk maakte zijn tweede doelpunt in twee wedstrijden door de score te openen na slechts twee minuten. Mickael Biron en Zakaria El Ouadhi maakten de andere twee doelpunten voor de Brusselaars.

De club van John Textor staat nu bovenaan in de reeks met SK Beveren, dat Jong Genk gemakkelijk versloeg dankzij een geïnspireerde Dieumerci Mbokani. De Congolees scoorde niet alleen één keer, maar bracht ook twee assists aan voor Thiemo Barry. De voormalige speler van Standard en Anderlecht werd al snel één van de meest waardevolle spelers op de Freethiel.

© Belga Image

Succesvol debuut voor Guillaume Gillet

Het ontslag van Felice Mazzu bij Anderlecht zorgde voor een stoelendans in Neerpede. Robin Veldman, de Futures-coach, werd gepromoveerd tot hoofd van het eerste team, terwijl Mazzu’s voormalige assistenten de taken van de Nederlander bij de U23’s overnamen.

Guillaume Gillet en Samba Diawara stonden voor een zware uitdaging in hun eerste wedstrijd in Beerschot, één van de favorieten voor de titel. De jonge Brusselaars bleken sterker dan Antwerpenaren en wonnen met 1-2 dankzij doelpunten van Anouar Aït El Hadj en Lucas Stassin. Eerstgenoemde scoorde de volgende dag ook het tweede doelpunt voor paars-wit in de 4-2-zege tegen Eupen.

Als een echte geluksbrenger deed Stassin zijn team opnieuw proeven van de zege. Hij schoof met zijn achtste treffer van het seizoen ook naar de top van de topchutterslijst met Beverenspits Barry. De twee voegen zich bij Leonardo Rocha (Lierse), die in zes opeenvolgende wedstrijden niet heeft gescoord.

De overwinning van de jongeren van Anderlecht onder leiding van Gillet is ook een mooi symbool. Voordat hij de staf van Felice Mazzu vervoegde, tekende de voormalige Rode Duivel eerst bij RSCA Futures om zijn ervaring op het veld in te brengen. Een paar dagen later besloot hij zijn carrière te stoppen en was het David Hubert die als ervaren element de jonge talenten ging coachen.

Het Grosjean-effect is al voelbaar in Deinze

Vorige week werd Marc Grosjean aangesteld als hoofd van KMSK Deinze. De eerste horde voor de nieuwe coach was het U23-team van Standard. Een haalbare kaart die met succes opzij werd gezet met een 4-1-zege.

Met zes Belgen in zijn startopstelling heeft Grosjean meer evenwicht in zijn team gebracht. Dylan De Belder, die de laatste twee wedstrijden niet had gescoord, scoorde en linkervleugelspeler James Van Landschoot maakte er zelfs twee keer. Deinze staat nu op de tiende plaats, want Jong Genk verloor in Beveren en Virton deed hetzelfde in Lommel.