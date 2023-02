RWDM viert, Anderlecht ontdekt nieuwe parel: speeldag 20 in 1B in een notendop

De spanning stijgt in de Challenger Pro League met nog twee wedstrijden te gaan. Wat gebeurde er afgelopen weekend in de Belgische tweede klasse? Een overzicht.

Beveren struikelt over SL16 FC

Als leider in de Challenger Pro League werd niet meteen van Beveren verwacht dat het punten zou verliezen van SL16 FC. De jongeren van Standard die slechts op de tiende plaats staan in het klassement, speelden een goed eerste uur en werden beloond met twee doelpunten. Aleksander Buksa, die het eerste half jaar voor OH Leuven speelde voordat hij vrijdag door Genua werd uitgeleend aan Standard, begon de wedstrijd in de tweede minuut. Op het uur verdubbelde Noah Dodeigne de voorsprong.

Daarna viel Standard wat stil, waardoor Beveren zelfs nog kon terugkeren tot 2-2 en dus nog een punt uit de brand konden slepen. Thierno Barry bevestigde zijn status als topschutter en gaf de Waaslanders tien minuten voor tijd nog hoop op minstens een gelijkspel. Vervolgens zette hij David Hrnčár, een van winteraanwinsten van de leider, op weg naar de gelijkmaker in blessuretijd. Toch is het resultaat een teleurstelling voor de mannen van Wim De Decker, die RWDM over hen zagen springen.

Beveren liet dure punten liggen in de strijd om dat ene promotieticket. © Belga Image

RWDM profiteert

De Brusselaars maakten op hun beurt geen fouten op bezoek bij Lierse. Ze werden vooral geholpen door het gestuntel van doelman Maxime Delanghe bij de openingstreffer, al na drie minuten. In de 12e minuut verdubbelde Jake O’Brien (geleend van Crystal Palace) de voorsprong en telde zo de Pallieters uit, ook al kwamen ze nog dichterbij na een doelpunt van Jens Naessens in de blessuretijd.

RWDM won comfortabel en neemt zo de leiding in de stand. Met nog twee wedstrijden te gaan in de reguliere competitie staat RWDM één punt voor op SK Beveren en twee op Beerschot, dat Jong Genk versloeg. Er is nog een lange weg af te leggen, maar de voetbalfans in de hoofdstad dromen nu al van drie derby’s in de Jupiler Pro League volgend seizoen.

Nog drie plaatsen in play-off 1

RWDM, SK Beveren en Beerschot zijn al zeker van een plaats in de play-offs voor promotie, de laatste drie plaatsen liggen nog open. Lommel, Lierse, RSCA Futures, Club NXT en Deinze staan op slechts vier punten van elkaar, met nog twee wedstrijden te spelen.

Deinze zal nog alles uit de kast moeten halen tegen Dender en de RSCA Futures. De youngster van Anderlecht kunnen op hun beurt dan weer gouden zaken doen tegen Lommel komend weekend. Lierse en Club NXT hebben echter nog een wedstrijd meer te spelen door hun uitgestelde wedstrijd van de 18e speeldag. Daarna hebben de Pallieters echter nog een hele berg te beklimmen met eerst de Antwerpse derby tegen Beerschot en dan nog een levensbelangrijke wedstrijd tegen Lommel.

RSCA Futures en Club NXT kunnen deelnemen aan de play-offs voor promotie, maar maken geen aanspraak op een plaats in de eliteklasse van het Belgisch voetbal.

Kunnen de Anderlecht Futures of Club NXT zich plaatsen voor play-off 1? © Belga Image

Ilay Camara, de nieuwe paars-witte parel

Met Anouar Aït El Hadj die naar Genk verhuisde, Julien Duranville die naar Dortmund trok en andere spelers zoals Enock Agyei die op punt van vertrekken staa, was er de voorbije dagen en weken heel wat te beleven bij de jongerenploeg van Anderlecht.

Agyei kon de geruchten en transferperikelen echter van zich afschudden, want de jonge Belg zette RSCA Futures op weg naar de zege tegen Virton, waarna nieuwkomer Henrik Bellman de score kon verdubbelen. Lucas Stassin scoorde tenslotte het derde en laatste doelpunt van de Brusselaars om Thierno Barry, de huidige topscorer van de Challenger Pro League, bij te benen.

De gemeenschappelijke factor bij alle goals? Ilay Camara. De rechtsback van opleiding speelt onder Guillaume Gillet vaker als linksbuiten. Een verandering die vruchten heeft afgeworpen, want hij leverde afgelopen weekend de beslissende pass bij elk paars-wit doelpunt af, waardoor hij nu op vijf stuks staat. Camara doorliep eerst de jeugd van OH Leuven voordat hij drie jaar geleden naar Neerpede verhuisde. Het is afwachten of hij een van de jongeren zal zijn die op een dag een kans krijgt in het eerste team van de meest succesvolle club van het land.