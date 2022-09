Stassin uit de schaduw en RWDM dwaalt: speeldag 6 in 1B in een notendop

De Challenger Pro League is zes speeldagen ver, wat moeten we onthouden van het voorbije weekend? Een overzicht.

Stassin laat van zich horen

Onze oudere lezers herinneren zich zeker Stéphane Stassin. De speler, geboren in ’s Gravenbrakel, werd opgeleid bij Anderlecht, waar hij in het seizoen 1996/97 samen met zijn buurman Walter Baseggio uit Tubeke in de eerste ploeg stond. De middenvelder slaagde er echter niet in een plaats te veroveren in de basis bij paars-wit. Hij bleef er slechts drie seizoenen (46 wedstrijden en 2 doelpunten) voordat hij naar Borussia Mönchengladbach vertrok, waar hij vier jaar speelde. Daarna kwam hij nog uit voor Angers en vervolgens voor Union, Boussu Dour en Olympic Charleroi, in de lagere Belgische klassen.

Zijn zoon Lucas, die momenteel voor RSCA Futures in de voorkamer van de hoogste klasse speelt, zou binnenkort ook in de Brusselse eerste ploeg kunnen uitkomen als hij het elan van zijn vijfsterrenprestatie tegen Lierse voortzet.

Stassin junior scoorde een hattrick en boezemde de achterhoede van de leider in 1B angst in met iedere beweging. De aanvaller, die het rugnummer 76 draagt ter ere van het jaar waarin zijn vader werd geboren, staat nu tweede op de topschutterslijst naast Thibo Baeten (Beerschot), Sekou Diawara (Jong Genk) en Thibaut Van Acker (Lierse). Het kwartet scoorde de helft van het doelpuntentotaal van topschutter Leonardo Rocha, die voor het tweede weekend op rij niet mocht vieren.

Lierse, dat zijn tweede nederlaag van het seizoen leed, blijft wel aan de top van de Challenger Pro League, terwijl RSCA Futures naar de derde plaats stijgt en de laatste ongeslagen ploeg in de reeks blijft.

© Belga Image

Beerschot doet Virton pijn

Virton, de andere ploeg die voor dit weekend nog ongeslagen was en die de beste verdediging had in de Challenger Pro League (samen met RSCA Futures), had het erg lastig met Beerschot, een ploeg die heel het seizoen al altijd warm en koud blaast. De Waalse ploeg had de beste start dankzij de Malagassische spits Hakim Abdallah, maar de Ratten kwamen terug in de wedstrijd dankzij invaller Baeten die na de pauze in het spel kwam. Verdediger Jan Van den Bergh bracht Beerschot uiteindelijk met nog een kwartier te gaan op voorsprong. Door de overwinning doet de Antwerpse club weer mee in de strijd om de titel, met een achterstand van twee punten op Lierse.

RWDM heeft het moeilijk

Ondanks de hoge ambities aan het begin van het seizoen en een sterk einde van vorig jaar, staat RWDM slechts op een zevende plaats. Ze hebben echter evenveel punten als de drie ploegen voor hen: Lommel, Beveren en Standard SL16 en zijn niet kansloos voor de titel, met slechts drie punten achterstand op leider Lierse.

Ondanks de dominantie op het veld qua balbezit en kansen, moest RWDM wachten tot het absolute slot om dankzij Youssef Challouk een gelijkspel te behalen tegen Jong Genk. Het is een terugkerend probleem voor een team dat door sommigen werd geprezen om zijn ‘bovengemiddelde spelintelligentie’. Het lijkt erop dat efficiëntie daar niet bij hoort, want ook tegen RSCA Futures moest Molenbeek wachten op de extra tijd om een gelijkspel te behalen na een 0-2-achterstand. Tegen Club NXT verloor RWDM zelfs. De U23-teams zijn duidelijk niet te goed voor een club die het nieuwe format van de competitie nog niet lijkt verteerd te hebben. Met een slecht record van 2/9 tegen de drie beloftenploegen heeft de Brusselse club een zeven op negen tegen de drie ‘volwassen’ teams waarmee ze de degens hebben gekruist.

© Belga Image

Jongeren houden zich staande

Terwijl gevreesd werd dat de jongeren de tweede viool zouden moeten spelen, houden de beloftenteams zich duidelijk staande. Anderlecht staat derde (gelijk met tweede), Standard SL16 zesde (gelijk met vierde), Club NXT negende en Jong Genk, de U23-kampioen van vorig jaar, tiende. De vier teams samen leden slechts zes verliezen in een totaal van 24 wedstrijden.

Dit weekend bleven alle vier de U23-teams ongeslagen met een record van twee overwinningen en twee gelijke spelen, terwijl drie van hen moesten reizen. Anderlecht won bij Lierse en Standard bij Lommel. Genk deelde uit bij RWDM en tenslotte Club NXT thuis tegen Beveren. En dan hebben we het over vier tegenstanders met ambities om volgend jaar de Jupiler Pro League te bereiken. Je vraagt je af of ze echt het niveau hebben…