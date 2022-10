Sterke doelmannen en wie doet RSCA Futures wat: speeldag 8 in 1B in een notendop

Please write your introduction text here

Een onverslaanbaar Anderlecht

Als enige ongeslagen ploeg sinds het begin van het seizoen zetten de jongeren van Anderlecht hun goede vorm voort tegen Virton (3-1-zege). Terwijl de rechtsback van paars-wit, Killian Sardella, zijn rekening voor dit seizoen opende met twee doelpunten, was het vooral de prestatie van spits Lucas Stassin die het nieuws haalde. De 17-jarige was opnieuw beslissend voor het derde doelpunt van zijn ploeg en is het seizoen op kruissnelheid begonnen. Moet Felice Mazzu ook stilaan naar hem beginnen kijken voor een plekje bij de grote jongens?

Met de nieuwe overwinning bevestigt RSCA Futures zijn eerste plaats, met een totaal van 16/24 (4 overwinningen, 4 gelijkspelen).

👀 Lucas Stassin doit-il être titularisé avec l'équipe A ? #ANDVIR



📅 8 matches

⚽ 7 buts

🎯 1 assist pic.twitter.com/Hq2KysXh4l — Ma Pro League (@MaProLeague) October 7, 2022

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Club NXT wint voor tweede keer

Zondag stond de belofteploeg van blauw-zwart tegenover Jong Genk. Beide teams stonden op de laatste twee plaatsen in het klassement. Geen van beide kon zich dus een nederlaag veroorloven.. De wedstrijd eindigde in een 3-1-overwinning voor Club NXT. Onthou vooral de prestatie van de 18-jarige Romeo Vermant, die twee keer – meteen zijn eerste twee van het seizoen – scoorde.

Het doelpunt van Jong Genkverdediger Matisse Didden in de blessuretijd veranderde niets aan het eindresultaat. Genk heeft sinds de eerste speeldag van het seizoen geen wedstrijd meer gewonnen, terwijl Club NXT na een korte reeks van vier wedstrijden zonder punten weer mocht vieren.

Lierse houdt vol

Door SL16, de jongeren van Standard, te verslaan (2-0), maakte Lierse een klein sprongetje in het klassement naar de tweede plaats. Topschutter Leonardo Rocha (8 doelpunten in 9 wedstrijden) kwam niet tot scoren, maar dat gebrek werd goedgemaakt door de twee vleugelspelers van de ploeg die de doorslag gaven, met een eerste doelpunt van Serge Tabekou en een tweede van Lucas Walbrecq.

© Belga Image

Vier clean sheets uit zes wedstrijden

Het is soms zeldzaam om het te onderstrepen, maar de keepers in 1B waren dit weekend in vorm. Liersedoelman Maxime Delanghe moest zich niet omdraaien, net als die van SK Beveren, KMSK Deinze en RWDM.

Bovendien waren alle vier de teams ook efficiënt op de andere helft. Beveren scoorde drie keer op bezoek bij Dender. De jonge Waaslander Thierno Barry scoorde zijn vijfde en zesde doelpunt van het seizoen.

In Deinze, dat zaterdag tegen Lommel speelde, scoorde Dylan De Belder twee keer. Zijn eerste twee doelpunten van het seizoen in de Challenger Pro League.

RWDM, tot slot, schoof Beerschot vier plaatsen terug met een 2-0-overwinning. Ondanks 25 schoten, waarvan 11 op doel, konden de Ratten de Molenbeekse doelman Théo Defourny niet kloppen. Aan de andere kant trilden de netten van Beerschotdoelman Bill Lathouwers tweemaal. De eerste goal kwam er na een schot met links van Luke Plange, de tweede was een doelpunt van Mickaël Biron op het uur.