Voorzitter Denijs Van De Weghe stapt uit Raad van Bestuur KMSK Deinze

Denijs Van De Weghe is niet langer voorzitter van KMSK Deinze. Net als voormalig Chief Commercial Officer Olivier Van de Vijver treedt hij af als lid van de Raad van Bestuur. Dat heeft het nummer acht van de Challenger Pro League maandag bekendgemaakt.f

De club ontving op 25 oktober 2022 de aangetekende brieven van Van De Weghe en Van de Vijver, waarmee ze hun ontslag indienden. Dat is effectief sinds 18 januari.

Van De Weghe, die sinds 2012 voorzitter van KMSK Deinze was, blijft aan als erevoorzitter. Hij ‘belooft samen te blijven werken met de club om de relatie met sponsors, supporters en alle stakeholders te behouden en te versterken’, zo klinkt het in een mededeling van KMSK Deinze. Van de Vijver blijft actief als commercieel vertegenwoordiger binnen de club. ‘KMSK Deinze zal op zoek gaan naar nieuwe bestuursleden die willen samenwerken aan een betere toekomst voor de club.’

KMSK Deinze promoveerde in 2020 naar 1B. Begin 2022 verkocht Van De Weghe de club aan de investeringsmaatschappij ACA Football Partners uit Singapore.

Met nog twee speeldagen te gaan in het reguliere seizoen is Deinze met 27 punten achtste in de Challenger Pro League, op drie punten van de top zes. De eerste zes teams spelen de promotieplay-offs.