Anderlecht knoopt tegen Eupen aan met de overwinning

RSC Anderlecht heeft zondagnamiddag op de vijftiende speeldag van de Jupiler Pro League in eigen huis tegen Eupen aangeknoopt met de overwinning. Het won met 4-2.

Paars-wit, dat in zijn voorgaande drie matchen geen enkel punt sprokkelde, springt naar de tiende plaats in de tussenstand van de Belgische eerste klasse met 19 punten. De Panda’s kamperen net boven de degradatiestreep, op de vijftiende positie met 12 eenheden.

In een confrontatie tussen twee teams die na de vorige speelronde afscheid namen van hun coach, hees de thuisploeg zich binnen het openingskwartier op voorsprong door toedoen van Francis Amuzu (14.). Wesley Hoedt lanceerde met een lange bal de vinnige aanvaller, die Lennart Moser het nakijken gaf met een schuiver in de korte hoek. Een handvol minuten later tekende Lior Refaelov (19.) voor de dubbele bonus door een vrije trap buiten het bereik van Moser in de linkerhoek te krullen. De Brusselaars lieten de Oostkantonners evenwel terug in de partij komen op slag van rust: Wesley Hoedt (44.) devieerde onfortuinlijk in eigen doel.

In de tweede helft moest Hendrik Van Crombrugge al vroeg zijn kunnen etaleren om Stef Peeters van de gelijkmaker te houden. Refaelov (65.) bracht de marge opnieuw op twee goals verschil, alvorens Peeters (68.) profiteerde van mistasten door Van Crombrugge op een scherp aangesneden vrije schop en zo de nieuwe aansluitingstreffer lukte. Met nog vijftien minuten op de klok gunde interim-coach Robin Veldman Theo Leoni, kapitein van Anderlecht U21, zijn debuut in de hoofdmacht. In het slot besliste die andere invaller Anouar Ait El Hadj (87.) het duel met een schot in de verste winkelhaak.