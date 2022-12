Anderlecht veroordeeld tot twee wedstrijden zonder toeschouwers na stilgelegde Clasico

De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal heeft op donderdag Anderlecht twee wedstrijden, één uit- en één thuiswedstrijd, zonder fans en 10.000 euro boete opgelegd voor het wangedrag van hun supporters tijdens én na de stilgelegde wedstrijd op Standard.

De Raad legde ook één thuis- en één uitwedstrijd achter gesloten deuren met uitstel op. Thuisploeg Standard kreeg dezelfde boete en een uitgestelde thuiswedstrijd achter gesloten deuren.

Anderlecht stond op 23 oktober 3-1 achter op Sclessin toen de wedstrijd na 63 minuten definitief gestaakt werd, omdat fans van paars-wit het terrein met vuurpijlen bestookten. Voor de stilgelegde wedstrijd kreeg Anderlecht ook al 50.000 euro boete van de Pro League. De Disciplinaire Raad besloot ook om een 5-0 forfaitzege toe te kennen aan Standard.

Uit de beslissing blijkt dat Anderlecht op voorhand wist dat de wedstrijd uit de hand zou lopen. In een vergadering tussen de veiligheidsverantwoordelijke van Anderlecht en de harde kern hadden de supporters laten blijken dat ze bij een achterstand van twee doelpunten er alles aan zouden doen om de wedstrijd te vroegtijdig laten affluiten. Die info had Anderlecht de dag voordien ook gedeeld met de matchleiding en Standard.

Anderlecht had gepleit dat de club niet verantwoordelijk kon gehouden worden voor het gedrag van hun fans of toch al het mogelijke had gedaan. Paars-wit keek ook naar een gebrek aan ‘macht’ van de stewards, een gebrek aan politieagenten (in Luik werden 2 van de 28 supportersbussen gecontroleerd) en meende dat Standard niet voldoende had opgetreden met de info die gedeeld was.

De DRP oordeelde dat Anderlecht steeds verantwoordelijk blijft voor haar eigen supporters en vond ook dat de club meer had kunnen doen. De club had, met zulke reële dreiging, kunnen verhinderen dat de supporters afreisden naar Sclessin, of een privébewakingsfirma kunnen inschakelen om meer bussen te controleren.