Antwerp zet Nainggolan voor onbepaalde tijd uit A-kern

Antwerp heeft beslist om Radja Nainggolan (34) voor onbepaalde tijd uit de A-kern te zetten na de incidenten van afgelopen week. Dat heeft The Great Old maandagavond bekendgemaakt. De speler accepteert de sanctie, ‘ook al vind ik ze misschien zelf wat te zwaar’.

‘RAFC heeft vandaag een gesprek gehad met Radja Nainggolan over zijn algemeen functioneren en over hoe bepaalde gedragingen afstralen op de club en de spelersgroep’, meldt Antwerp in een persbericht. ‘De club heeft beslist om Radja voor onbepaalde tijd uit de A-kern te zetten. Er zijn ook duidelijke afspraken gemaakt over wat onze club wel en niet van haar speler verwacht. Speler noch club zullen hierover verder commentaar geven. De focus verhuist opnieuw naar het sportieve en naar de twee belangrijke thuismatchen, later deze week, tegen KV Oostende en KRC Genk.’

De voormalige Rode Duivel liet zich vorige week in negatieve zin opmerken. Zo werd de middenvelder even opgepakt nadat hij betrapt was op autorijden zonder rijbewijs. Zondag werd hij een uur voor de match tussen Standard en Antwerp gefilmd toen hij op de bank aan het vapen was. In de Belgische stadions geldt een rookverbod.

‘Ik wil hier even zeggen dat ik het ook erg vind, wat ik heb gedaan…’, reageerde Nainggolan op Instagram. ‘Ik vind dit zelf ook volledig fout, maar ik stond er op dat moment gewoon niet bij stil. De club heeft een beslissing genomen die ik enkel kan accepteren, ook al vind ik ze misschien zelf wat te zwaar. Maar ik ga op een of andere manier toch proberen mijn steentje bij te blijven dragen.’