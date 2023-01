Bilal El Khannouss op de KDB Cup: de speler die bijna zo goed passt als De Bruyne

Bilal El Khannouss speelt dit seizoen de pannen van het dak bij KRC Genk. Hij is een van de talenten die zich al liet opmerken op de KDB Cup in Drongen.

‘In april had Bilal zijn ontslag ingediend bij ons. Elke jeugdspeler kan dat voor 30 april doen’, mijmert Jean Kindermans, technisch directeur van de jeugdopleiding van Anderlecht wanneer hij de foto bekijkt van een juichende El Khannouss op de Kevin De Bruyne Cup van mei 2019, het internationale jeugdtoernooi voor U15 in Drongen. De stijlrijke jonge middenvelder verloor daar, ondertussen als speler van Genk, de finale tegen Chelsea na strafschoppen.

Kindermans herinnert zich nog dat El Khannouss zijn eerste aansluitingskaart bij paars-wit tekende in de zomer van 2013. ‘Bilal was afkomstig van Strombeek-Bever, waar ik lang woonde en ik hem vaak tegenkwam op zijn fietsje’, grinnikt de man die al twintig jaar de academie van de Brusselaars leidt. ‘Hij behoorde tot ons Purple Talentprogramma en stak er zo bovenuit dat hij tot de U12 altijd boven zijn leeftijd speelde. Hij werd geboren in 2004, maar deed mee met de lichting van 2003. Tot het moment dat het voor zijn ontwikkeling beter was, bij de overgang van acht-tegen-acht naar elf-tegen-elf, om in zijn eigen leeftijdscategorie te spelen. Technisch was Bilal ontzettend sterk, maar fysiek kon hij misschien problemen ondervinden bij die overstap naar het grote veld. De kwaliteiten die Bilal vandaag toont als achttienjarige, onlangs zelfs op het WK in de troosting tussen Marokko en Kroatië, die zagen we toen al: een zuivere passing, vista en overzicht.

‘Natuurlijk hadden we liever gewild dat Bilal als Vlaams-Brabander zijn traject hier verder had gezet. Maar we kunnen niemand verplichten. Beslissingen worden genomen door een speler en zijn omgeving. Die worden vaak benaderd door makelaars, in het geval van Bilal was dat ook zo. Maar chapeau voor de vorderingen die hij op zeer korte termijn maakte. Hij toont dat hij de overgang van de jeugd naar het profvoetbal probleemloos verteerd heeft. Hij straalt vertrouwen en lef uit. Zaken die we onze jeugdspelers altijd aanleren: initiatief nemen, dominant zijn, vista. Daarom ook ben ik wat triest dat hij niet doorbrak bij Anderlecht.’

Succesverhaal

‘Wij kenden Bilal natuurlijk al, de topclubs hebben weinig geheimen voor elkaar’, zegt Roland Breugelmans, directeur opleidingen bij KRC Genk. ‘Wat we uiteraard niet kunnen voorzien, is dat een speler op een gegeven moment meldt dat hij zijn club verlaat. Ook bij Bilal verraste dat ons. Wij verloren ooit Dennis Praet aan Anderlecht, Bilal bewandelde de omgekeerde weg. De eerste gesprekken vonden plaats in maart 2019. Hij vertelde ons dat hij eerder dat seizoen ongemerkt onze training had bijgewoond en onder de indruk was. Bilal koos er dus zelf voor om naar Genk te komen, het is niet zo dat wij hem al drie jaar het hof hadden gemaakt.’

Breugelmans zag El Khannouss op de KDB Cup terechtkomen bij de talentrijke richting van 2004 — heel wat van die jongens zitten ondertussen bij Jong Genk in de Challenger Pro League. ‘De KDB Cup vormt het ideale uithangbord om je een eerste keer te tonen op Europees vlak’, vindt Breugelmans. ‘Het is het beste toernooi voor die leeftijdscategorie.’ Vorig seizoen speelde de jonge Marokkaan aanvankelijk bij de U18. Hij schoof daarna door naar de U21 en won met hen de titel, om op het einde van dat wonderjaar van Bernd Storck nog speelminuten te krijgen tegen het KV Mechelen van Wouter Vrancken in de Jupiler Pro League.

‘Weinigen schrijven zo’n succesverhaal als Bilal de afgelopen maanden’, besluit Breugelmans. ‘Hij onderscheidt zich vooral door zijn verticaal voetbal en speldoorzicht. Wij maakten hier Kevin De Bruyne mee, die qua snel denken en millimeterpasses niet te evenaren valt. Maar Bilal benadert hem toch het dichtst. Let op, hij is geen tweede Kevin, want die imponeerde als achttienjarige al met zijn traptechniek links en rechts. Maar Bilal doet me met zijn verrassende ballen en intuïtie wel terugdenken aan de start van Kevin in ons kampioenenjaar 2010/11. ’