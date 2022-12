Club Brugge beëindigt samenwerking met coach Carl Hoefkens

Club Brugge zet een punt achter de samenwerking met coach Carl Hoefkens. Dat heeft blauw-zwart woensdagvoormiddag gemeld.

De 44-jarige Hoefkens werd eind mei aangesteld als hoofdtrainer. De ex-speler van Club was eerder assistent-trainer bij de U18 en de U21 van de West-Vlamingen en Talent Coach. Hij fungeerde de afgelopen drie seizoenen als assistent bij de A-kern.

‘Carl is een Club-man pur sang. Zijn bijdrage en inzet voor Club NXT en als assistent werden enorm gewaardeerd’, zegt CEO Vincent Mannaert. ‘Ook zijn aandeel in de succesvolle Champions League-campagne van dit seizoen kan niet worden onderschat. Onze keuzes afgelopen zomer leverden in de Belgische competitie en de Beker van België niet het gewenste spelniveau en resultaat. We maken nu werk van de best mogelijke opvolging voor Club.’