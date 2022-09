Club Brugge verplettert stadsrivaal Cercle

Op de zevende speeldag van de Jupiler Pro League versloeg Club buur Cercle Brugge met 4-0 in de Brugse derby. Daarmee tankte de landskampioen vertrouwen voor de opener in de groepsfase van de Champions League, woensdag in eigen huis tegen Bayer Leverkusen.

Club rukt met 12 op 12 op naar een voorlopige tweede plaats op de ranglijst van de Belgische eerste klasse met 16 punten. Cercle Brugge verkeert met amper 5 punten in degradatienood op de zestiende plaats.

In de openingsfase ontsnapte Jean Marcelin aan een rechtstreekse rode kaart nadat hij met gestrekt been doorging op Casper Nielsen. Even voor het halfuur verloor blauw-zwart sterkhouder Clinton Mata met een ogenschijnlijk zware blessure nadat hij in een duel zijn enkel dubbel plooide.

De van Midtjylland overgekomen Raphael Onyedika kwam de Angolees vervangen en vierde zo zijn debuut. De Nigeriaanse invaller lanceerde na ruim 35 minuten Andreas Skov Olsen, maar de Deen besloot in het zijnet. Laatstgenoemde trof in de 43e minuut wel raak op assist van Ferran Jutgla toen hij zijn rechtstreekse belager in de wind zette en overhoeks binnenknalde.

In het eerste kwartier van de tweede helft had de Vereniging het geluk niet aan zijn zijde: eerst zag Steeve Denkey de gelijkmaker de buitenkant van de paal schampen en een paar minuten later gleed Jean Marcelin (59.) aan de overzijde een voorzet van Skov Olsen onfortuinlijk in doel. De partij was niet veel later helemaal gelopen toen Nielsen (67.) een voorzet van wisselspeler Antonio Nusa in doel liep. Met een afgeweken bal deed ook de debuterende recordaankoop Roman Yaremchuk (83.) zijn duit nog in het zakje.

Verder tijdens deze zevende speelronde staan er zowel zaterdag als zondag vier wedstrijden op het menu. Zaterdag ontvangt Racing Genk de buur uit Sint-Truiden voor de altijd beladen Limburgse derby (16u), speelt Eupen gastheer voor KV Kortrijk in de kelder van het klassement en zijn KV Mechelen en Seraing tegelijkertijd aan zet Achter de Kazerne (18u15), en hoopt Standard op nieuw puntengewin in eigen huis tegen KV Oostende (20u45).

Zondag probeert RSC Anderlecht na de recente 0 op 6 de rug te rechten tegen OH Leuven (13u30), tracht Antwerp een zevende opeenvolgende overwinning bij te schrijven tegen promovendus Westerlo (16u), maakt AA Gent de altijd lastige verplaatsing naar Charleroi (18u30) en sluiten Zulte Waregem en Union Sint-Gillis de speeldag af aan de Gaverbeek