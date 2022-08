Clubnieuws: Anderlecht vindt Gomez-vervanger, Louwagie geeft niet op en Kompany shopt bij de Carolo’s

Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: Anderlecht, KAA Gent en Charleroi.

Anderlecht haalt talent bij Barça B

Sinds het vertrek van Sergio Gomez naar Manchester City is de spoeling op de linkerflank bij Anderlecht erg dun. Om daar verandering in te brengen heeft paars-wit nu Moussa N’Diaye naar het Lotto Park gehaald. De linksvoetige vleugelverdediger staat nog een jaar onder contract bij Barcelona en kon dus voor een beperkte prijs gehaald worden. N’Diaye zou zowel op de wingback als links in het centrale trio uitgespeeld kunnen worden. De 20-jarige Senegalees speelde vorig seizoen 11 keer op het derde Spaanse niveau bij Barcelona B, waar hij twee keer rood pakte. Club Brugge had ook interesse, maar Anderlecht heeft het pleit gewonnen.

Op andere transferfronten kennen de Brusselaars vooralsnog minder succes. De concurrentie voor Zirkzee is groot. Nadat de Nederlandse spits vorig week al dicht bij een terugkeer naar het Astridpark leek, blijven buitenlandse ploegen roet in het eten gooien. Na Stuttgart zou Bologna nu een serieuze kandidaat zijn om Zirkzee over te nemen.

Louwagie rekent op Europa League kwalificatie

Vanavond speelt Gent onder de bloedhete Cypriotische zon voor een Europa League-ticket. Het moet daar een 0-2-achterstand goedmaken. Uit een interview met Het Laatste Nieuws blijkt dat Louwagie verre van tevreden was met de Europese prestatie van vorige week. Toch houdt hij de moed erin: ‘Uit onze tweede helft blijkt dat wij kwalitatief betere spelers hebben dan Omonia. Wie had gedacht dat wij vorig jaar zo vlot zouden winnen van Club Brugge in de beker? Alles kan.’

Louwagie laat verder weten dat hij de seizoenstart van Gent een 7 op 10 zou geven. ‘Met de 8 op 12 ben ik niet volledig tevreden. Normaal was dat 10 op 12. Op het einde van de competitie zal het vergeten zijn, maar op Standard kregen we twee penalty’s niet. En 10 op 12 is een goed resultaat. Wel zijn er zaken die gecorrigeerd moeten worden. Bijvoorbeeld hoe we aan wedstrijden beginnen. Ik heb de indruk dat we niet altijd de volle drive en het enthousiasme hebben die je mag verwachten van profs.’ Al lachend voegt hij er aan toe dat Europa Leaguevoetbal zijn score zou verhogen.

Zaroury naar Burnley

Vincent Kompany kwam al meerdere spelers wegplukken uit de Pro League om zijn Burnley te versterken. Onder meer Benson Manuel, Josh Cullen en Vitinho trokken al naar Turf Moor. Daar lijkt nu een volgende speler aan toegevoegd te worden. Charleroi-flankaanvaller en Belgische belofte Anass Zaroury zou een persoonlijk akkoord hebben met The Clarets en heeft wel zin in een verhuis naar Engeland. Donderdagochtend zou hij afscheid genomen hebben van zijn ploegmaats bij Charleroi. Dat meldt La Dernière Heure.

Zaroury in actie voor de nationale Beloften. © Belga Image

Zaroury werkte zijn jeugdopleiding af bij Zulte Waregem voor hij bij Charleroi speelde en brak door in 1B tijdens een uitleenbeurt aan Lommel. Toen hij vorig seizoen na die uitleenbeurt terugkeerde bij de Carolo’s maakte hij direct indruk met 3 goals in zijn eerste 5 wedstrijden. Zaroury zou al een tijdje azen op een transfer omdat hij niet goed zou passen in het systeem van trainer Will Still en verloor begin dit seizoen zijn basisplaats. Zaroury was doorheen zijn jeugd onderdeel van de jeugdploegen van de Rode Duivels en kwam ook al 5 keer in actie voor de U21. Bij Burnley kan hij in Engeland de volgende stap in zijn carrière zetten.