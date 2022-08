Clubnieuws: Bongonda weg, Anderlecht grijpt naast Zirkzee en Raskin naar Schotland?

Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: KRC Genk, Anderlecht en Standard.

Theo terug naar Spanje

Theo Bongonda verlaat Genk en keert terug naar Spanje, waar hij tussen 2015 en 2018 al voor Celta de Vigo speelde. Ditmaal gaat hij naar het zuiden van het schiereiland, in Cádiz. Zijn nieuwe club eindigde vorig seizoen als 17e in La Liga. De Congolese international beproeft nu opnieuw zijn geluk in een van de vijf grote competities van Europa, hoewel begin juli nog werd gedacht dat hij naar een club in het Midden-Oosten, Turkije of Schotland zou gaan.

Theo Bongonda kwam in 2019 naar Limburg om Leandro Trossard, die naar Brighton vertrok, op te volgen. De vleugelspeler verlaat de Belgische velden met na 111 optredens, 36 doelpunten en 20 assists voor Genk.

De binnenkort 27-jarige vleugelspeler kende vorig jaar een moeilijk seizoen in Limburg, waarin hij zijn uitstekende seizoen 2020/21 niet kon bevestigen, al zijn zijn cijfers niet zo slecht met 12 doelpunten en 3 assists in 34 wedstrijden voor de Limburgers. Nu zal hij beter willen doen in La Liga.

Bongonda gaat zijn geluk opnieuw beproeven in La Liga © Belga Image

Zirkzee richting Serie A

Tot enkele dagen geleden leek Joshua Zirkzee terug te keren naar Anderlecht. Alleen duurde het allemaal nogal lang en lijkt er nu een andere ploeg met de jonge Nederlander te gaan lopen. Ook Stuttgart en Bologna hebben zich gemeld en die laatste zou nu in polepositie liggen voor de handtekening van Zirkzee.

Volgens Italiaanse media hebben de Rossoblù een bedrag van 8,5 miljoen euro neergelegd bij Bayern, mét een 50% terugkoopclausule. Een som die Anderlecht niet kan neerleggen bij de Duitse Rekordmeister.

Joshua Zirkzee zou geïnteresseerd zijn in een terugkeer naar het land waar hij het seizoen 2020/21 werd uitgeleend aan Parma, maar waar hij niet kon overtuigen vanwege een ernstige blessure die hem het hele seizoen aan de kant hield. Hij speelde slechts vier wedstrijden voor de huidige ploeg van Gianluigi Buffon en Elias Cobbaut.

Wordt de deal binnenkort officieel gemaakt, of kan de kwalificatie van Anderlecht voor de groepsfases van de Conference League de zaken doen veranderen?

Raskin weigert Club en wil Rangers

Waar gaat Nicolas Raskin naartoe? Het goudhaantje van Standard zit in zijn laatste contractjaar en lijkt dat niet meteen te willen verlengen. Club Brugge, met een mogelijk vertrek van Hans Vanaken in gedachten, speurde al langer de markt af op zoek naar een nieuwe middenvelder en legde zijn oor al eens te luister op Sclessin. Maar de middenvelder van de Belgische Beloften belde woensdag naar Club om hen te melden dat hij liever naar het buitenland wil.

En dat buitenland krijgt meer en meer de vorm van Schotland, waar vicekampioen Rangers erg veel interesse hebben in de diensten van de 21-jarige Belg. De Schotten schakelden in de voorrondes van de Champions League nog Union en later PSV uit en werden donderdagavond in een groep met Ajax, Liverpool en Napoli ingedeeld. Bij Rangers zitten ook nog enkele andere oude bekenden uit de JPL met Kemar Roofe, Fashion Sakala, Rabby Matondo en Ianis Hagi.

Dit seizoen is Raskin een van de weinige lichtpuntjes bij een zwak Standard. Onder nieuwe coach Ronny Deila, met nota bene een verleden bij grote rivaal Celtic, is hij een sleutelpion en Standard wil er dan ook nog alles aan doen opdat Raskin zijn contract zou verlengen in de Vurige Stede.