Clubnieuws: Moyes wil Vanaken, Mazzu evenaart Goethals en STVV-iconen moeten abonnees werven

Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: Club Brugge, Anderlecht en STVV.

Het luxeprobleem van Vanaken

Waar speelt Hans Vanaken dit seizoen? Wordt het West Ham United of toch maar Club Brugge? De Londense club toont verregaande interesse in de Rode Duivel, maar kwam vooralsnog niet met een tweede bod. Het eerste was nog ruimschoots onvoldoende voor Club, maar Vanaken maakte zowel binnen als buiten de kleedkamer duidelijk dat hij openstaat voor een vertrek. Een hele soap dus, maar de tweevoudige Gouden Schoen laat er zijn slaap niet voor. ‘Ik wil niet zeggen dat hij er niet mee bezig is, maar hij draait al jaar en dag in de voetbalwereld’, vertelt vader Vital in Het Laatste Nieuws. ‘Eigenlijk is het een luxeprobleem. Zo ziet hij het ook, hoe graag hij ook naar Engeland wil. Hij ziet het als een laatste kans en dat is doorslaggevend in zijn keuze. Maar hij is het hier zeker niet beu.’

David Moyes, de coach van West Ham United, is een grote fan van de middenvelder van Club Brugge. Tot driemaal toe trok hij al aan zijn mouw. ‘Als de trainer telkens terugkomt, is dat erg positief voor de speler’, gaat Vital Vanaken verder. ‘Hans heeft er ook al verschillende keren mee gebeld om te horen dat ze hem er absoluut bij willen.’

Met nog een week te gaan op de Engelse transfermarkt, moet het allemaal wel snel in orde raken. ‘Het is kort dag, maar langs de kant van Club vind ik dat ze hem dit moeten gunnen. Onmisbaar is hij niet, dat is een groot woord. Het is altijd goed gekomen met blauw-zwart in het verleden’, besluit Vanaken.

© Belga Image

Terug naar Stayen

Bij sommige clubs vliegen de abonnementen als zoete broodjes over de toonbank, bij andere is het krabben om voldoende supporters naar het stadion te krijgen. Het is een probleem waar STVV al langer mee kampt, zeker sinds de club werd overgenomen door Japanners en de ‘eigenheid’ van de club wat verdwenen is. Daar wil het bestuur nu iets aan doen. Zeven STVV-iconen belden maandag heel wat twijfelende fans op om hen te overtuigen alsnog een abonnement te kopen.

Onder meer Lon Polleunis, Peter Voets en Bram Vangeel werden een dag ingeschakeld als ‘call agent’, maar boekten niet al te veel succes. Sommige supporters klaagden over de koude in de tribunes, andere over de wisselende uren van de wedstrijden. Één iemand wou zelfs opgebeld worden door Danny Boffin, dan zou hij echt een abonnement kopen. Uiteindelijk beleefde het zevental een leuke namiddag, maar zonder een al te grote opbrengst. Patrick Teppers vatte zijn dag samen bij Het Belang van Limburg: ‘Met mijn abonnementenverkoop was ik niet zo succesvol, maar ik ben er zeker van dat ik een deel losse kaarten aan de man heb gebracht.’

© Belga Image

Mazzu met uitstekende start

Bij Anderlecht staat er nog heel wat te gebeuren in de slotweken van de transferperiode. Wat gebeurt er nog met Francis Amuzu, komt Joshua Zirkzee, hoe moet het verder met de naar de B-kern gestuurde Ait El Hadj en wordt er een vervanger gehaald voor de geblesseerde Trebel? Allemaal vraagtekens voor paars-wit, maar coach Felice Mazzu lijkt er zich niet al te veel van aan te trekken. Sportief lijkt het Anderlecht weer voor de wind te gaan, de nieuwe coach pakte zelfs al 18/21 in zijn eerste zeven wedstrijden voor de Brusselse club.

La Dernière Heure berekende wie er ooit beter begon bij paars-wit. In de stand die de krant samenstelde, komt Mazzu op een vierde plek terecht. Hij doet het even goed als Johan Boskamp en Raymond Goethals in hun tweede periode. Enkel Aimé Anthuenis, Boskamp in zijn eerste termijn en Arnold Deraeymaeker in 1968 deden met 19/21 beter dan de ex-coach van Union. Voorganger Vincent Kompany staat pas op een 28ste plek met 10/21. De slechtste in het rijtje is Simon Davies, de man die Kompany moest helpen in 2019. Hij pakte maar 5 punten in 7 wedstrijden.