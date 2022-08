Clubnieuws: West Ham stelt Club teleur, problemen bij El Hadj en eindelijk beweging bij Standard

Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: Club Brugge, Anderlecht en Standard.

West Ham verhoogt met 1 miljoen

Nadat Club Brugge een bod van 10 miljoen euro onbespreekbaar achtte kwam West Ham met een wel zeer beperkt tweede bod op de proppen. Het jongleerde met de budgetten en maakte van een bod van 10 miljoen + 3 miljoen bonussen een bod van 11+2 miljoen bonussen. Geen overtuigende verhoging van de Londenaars, en Club had ongetwijfeld gehoopt op meer geld uit de bodemloze vetpotten van de Premier League. Op Jan Breydel blijven ze dus werken aan een andere oplossing. Met een verbeterd contract moet Vanaken verleid worden tot een verlengd verblijf.

Volgens HLN is het niet ongewoon dat een Premier Leagueploeg terughoudend is om veel te bieden voor 30-plussers. Deze zomer trokken dertigers Casemiro en Kalidou Koulibaly nog wel voor grote bedragen naar topclubs in Engeland, maar dat zijn toch spelers van een ander kaliber dan Hans Vanaken. West Ham zelf betaalde nog nooit meer dan 9 miljoen voor iemand van die leeftijd. En dus traint Hans Vanaken voorlopig gewoon mee met Club en bereidt hij zich voor op de wedstrijd tegen Charleroi dit weekend.

Heibel bij El Hadj

Anouar Ait El Hadj beleeft een moeilijke start onder Felice Mazzu. De jonge spelverdeler vindt geen plek in het nieuwe 3-5-2-systeem. Op de wingbacks komt hij niet tot zijn recht en in de minuten die hij dit seizoen meer centraal speelde, forceerde hij nauwelijks iets. Zelfs niet toen hij 80 minuten meedeed tegen het toch mindere Paide in de Conference League. Resultaat: El Hadj speelde nog niet in de competitie en moest wedstrijdritme opdoen bij de B-kern tegen Lommel, iets waar hij vriendelijk voor bedankte. El Hadj kwam niet opdagen, tot ergernis van het bestuur.

Sinds maandag traint de jonge Belg apart. Zijn vader breekt in verschillende media een lans voor hem en stelt dat El Hadj vanaf nu wel zijn verplichtingen zal nakomen. ‘Hij ligt onder contract bij Anderlecht en zal dat contract ook nakomen. Anouar is geen moeilijke jongen en hij wil geen problemen veroorzaken, maar hij wil wel spelen. Hij zegt dat hij goed traint en dat ook zijn fysieke resultaten in orde zijn. Hij is een beetje uit vorm, maar zonder speelkansen is het moeilijk om de juiste vorm te pakken te krijgen.’

El Hadj kon ook tegen Paide in de Conference League niet overtuigen. © Belga Image

El Hadj maakte twee jaar geleden zijn debuut onder Kompany en ondanks hoopvolle prestaties brak hij nooit volledig door. Onder Mazzu lijkt hij de strijd om plaatsen op het middenveld te verliezen. Langzamerhand moet er een oplossing komen voor zijn situatie en een transfer lijkt dan ook niet ver weg. Zijn vader stelt dat El Hadj ‘een beetje vergeten lijkt’ door de club. ‘De transferperiode duurt nog twee weken, het is aan de makelaars van Anouar en de club om er samen uit te komen. ‘

Eerste versterking voor Standard

Nieuw seizoen, nieuwe crisis aan de boorden van de Maas. Het voorzichtige optimisme onder de fans na de hoopgevende start onder de Amerikaanse eigenaars smolt als sneeuw voor de zon tijdens de blamage tegen OH Leuven afgelopen weekend. ‘On veut des transfers’ schreeuwden de nog steeds goed gevulde spionkoppen tijdens de slotminuten. De supporters hadden meer verwacht van hun eerste transferzomer onder de 777 partners, en het fluitconcert was navenant.

Technisch directeur Fergal Harkin, waar veel van verwacht wordt, kon pas in augustus beginnen. Dat is een verklaring voor de trage start aan de transferperiode die de Rouches maakten. Nu de ex-scout van Man. City volledig ingewerkt is, hoopt Standard nog even te knallen op de transfermarkt. Zo haalde het dinsdag de Israëlische flankaanvaller Osher Davida. De 20-jarige speler is jeugdinternational en komt voor anderhalf miljoen over van Hapoel Tel-Aviv. Guy Luzon, ex-standard coach en nu trainer bij de Israëlische beloften, is enthousiast. ‘Hij heeft een geweldig seizoen bij Hapoel achter de rug en is een belangrijke speler in mijn team. Het is een jongen met talent en veel potentieel, maar het zal een beetje afwachten zijn hoe snel hij zich aanpast aan zijn nieuwe omgeving’, vertelt hij tegen Het Belang van Limburg. De Israëliër genoot ook interesse van Rangers en Maccabi Haifa, maar uiteindelijk werd het dus Luik.