Croky Cup: Anderlecht en Antwerp winnen na verlengingen en strafschoppen

Zowel Anderlecht als Antwerp hadden in de zestiende finales van de Croky Cup strafschoppen nodig om zich te plaatsen tegen respectievelijk Lierse en Beveren. Kortrijk won wel in de reguliere tijd van RWDM.

RSC Anderlecht heeft zich als zestiende en laatste ploeg verzekerd van een ticket voor de achtste finales in de beker. Paars-wit had op het veld van Lierse Kempenzonen, de nummer drie uit de Challenger Pro League. Maar gemakkelijk ging het niet.

Paars-wit kwam halfweg de eerste helft op voorspong langs Fabio Silva. De Portugees zette een strafschop om nadat de bal op de stip ging voor een (lichte) trekfout van Raemaekers op Amuzu.

Lang konden de bezoekers niet genieten van de 0-1. Vrijwel meteen hingen de bordjes op het Lisp weer gelijk na een rake kopbal van Tabekou. Die vloerde Bart Verbruggen, de vervanger van Van Crombrugge. Toch mocht Anderlecht met een voorsprong de kleedkamers. In de toegevoegde tijd knalde Stroeykens in de draai de 1-2 binnen.

Mario Stroeykens. © Belga

In de tweede helft leek Anderlecht zijn zaakjes onder controle te hebben tot Lierse tien minuten voor tijd voor de tweede keer langszij kwam. Na een doorsteekpass had Verbruggen geen verhaal tegen de opduikende Vekemans, die er 2-2 van maakte.

Er kwamen verlengingen aan te pas. Daarin had de thuisploeg de betere kansen maar er werd niet meer gescoord. Penalty’s moesten dus beslissen over de kwalificatie. Beide teams bleven foutloos tot 8-8. Vervolgens misten De Schryver (Lierse) en Lissens (Anderlecht). Na een nieuwe misser van Libert (Lierse) ging doelman Verbruggen zijn kans. De Nederlander faalde niet en trapte Anderlecht naar de achtste finales.

Antwerp vs Mbokani

Ook Antwerp kroop door het oog van de naald gekropen. De Great Old haalde het bij de buren van SK Beveren, de leider in de Challenger Pro League, na strafschoppen.

Antwerp moest al vroeg met een man minder verder. Vincent Janssen kreeg van ref Wesli De Cremer rood onder de neus voor een slaande beweging richting Vukotic. Het stamnummer 1 moest daardoor 80 minuten met tien aan de bak. Niettemin kwam Antwerp kort voor de pauze op voorsprong. Calvin Stengs opende met een onorthodoxe actie de score. Half struikelend vloerde de Nederlander thuisgoalie Reus.

Dieumerci Mbokani scoorde de twee doelpunten van Beveren. © Belga

Halfweg de tweede periode maakte Beveren gelijk. Dieumerci Mbokani, ex-Antwerp, vloerde Butez met een schot. Tien minuten later stond de Congolees opnieuw aan het kanon. Met zijn tweede van de avond zette hij de thuisploeg op voorsprong. Maar Antwerp toonde met een man minder weerbaarheid. Na een owngoal van Tshimanga werd het 2-2 en was alles met nog tien minuten op de klok te herdoen.

Omdat er niet meer werd gescoord, kwamen er verlengingen aan te pas. Daarin toonden beide teams weinig intitiatief en waren de kansen schaars. Strafschoppen moesten uitsluitsel brengen. Hoggas (mislukte panenka) en Mbokani (hoog over) misten voor Beveren de eerste twee penalty’s. Bij 2-3 scoorde Balikwisha de beslissende elfmeter voor de bezoekers.

Kortrijk wint met 1-3

KV Kortrijk won op het veld van RWDM met 1-3.

De wedstrijd in het Edmond Machtensstadion begon met een kwartiertje vertraging vanwege fileleed. Het uitstel inspireerde beide teams niet tot grootse daden in de eerste helft. Na een kansarme eerste 45 minuten was 0-0 de logische ruststand.

Na de pauze kwam RWDM, de nummer twee in de Challenger Pro League, in de 54e minuut op voorsprong. Botella vloerde doelman Vandenberghe met een raak schot. Twintig minuten voor tijd maakte Kortrijk gelijk via de net ingevallen Massimo Bruno. Hij tikte een voorzet van D’Haene binnen. Diezelfde Bruno kroonde zich even later tot matchwinnaar. Met een rake knal van kortbij bezegelde hij het lot van een moedig RWDM, dat zelf de kansen op de winning goal miste. In de allerlaatste seconden, na een ultiem slotoffensief van de thuisploeg, maakte Billal Messaoudi het op de counter helemaal af: 1-3.