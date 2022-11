Croky Cup: Club Brugge heeft verlengingen nodig tegen Patro Eisden, Genk wipt Westerlo

Club Brugge had het woensdagavond op het veld van Patro Eisden Maasmechelen niet onder de markt in de zestiende finales van de bekercompetitie. Pas in de verlengingen maakte de landskampioen het verschil.

Op bezoek bij de eerstenationaler, die wordt gecoacht door voormalig Club-doelman Stijn Stijnen, legde Club een bleke prestatie op de mat. Blauw-zwart kreeg wel enkele kansen maar onder meer Larin, die van coach Hoefkens nog eens zijn kans kreeg, miste scherpte. In de slotfase van de reguliere speeltijd moest Mignolet nog zijn klasse tonen op schoten van thuisspelers Bamona en Valcke.

Omdat er na 90 minuten niet was gescoord, kwamen er verlengingen aan te pas. Daarin zorgde Noa Lang voor verlossing in het Brugse kamp. De Nederlander brak net voor het einde van de eerste verlenging met een beheerste lob de ban en legde net voor affluiten met zijn tweede de 0-2 eindstand vast.

Paul Onuachu. © Belga

KRC Genk won met het kleinste verschil op het veld van Westerlo.

Topschutter Paul Onuachu besliste het duel met een rake rebound op het kwartier in het voordeel van de competitieleider. Westerlo is na Eupen (tegen Deinze) en Charleroi (tegen Seraing),d ie dinsdag verloren, de derde club uit 1A die de zestiende finales niet overleeft.

AA Gent had een rustige avond op bezoek bij Dessel Sport uit eerste amateur. Het werd 0-5. Hong (1., 20.), Van Daele (7.), Depoitre (24.) en Hjulsager (49.) scoorden voor de Buffalo’s.

STTV kende thuis tegen RFC Meux uit tweede amateur veel moeite. Pas in de 83e minuut zorgde invaller Kaya voor de beslissende treffer.

Union won ruim met 1-7 op het veld van Cappellen uit tweede amateur. De thuisploeg kwam halfweg de eerste periode verrassend op voorsprong langs El Madani maar daarna zetten de bezoekers, die met een veredeld B-elftal aantraden, de scheve situatie helemaal recht. Adingra (38., 69.), El Azzouzi (50., 55.), Nilsson (62., 73.) en Puertas (83.) zorgden voor de Brusselse goals.

Loic Lapoussin van Union. © Belga

KV Mechelen trof met Lokeren-Temse ook een club uit tweede amateur. Malinwa haalde het met 0-5 na treffers van Rob Schoofs (21.), Yonas Malede (43., 51.), Alessio Da Cruz (61.) en James Van Hecke (85.).

Cercle Brugge kreeg met Beerschot de nummer vijf uit de Challenger Pro League op bezoek. Denkey (4.) opende al snel de score waarna Verlinden (44.) voor de 1-1 ruststand zorgde. Na de koffie trok de Vereniging het laken naar zich toe met snelle goals van Ueda (48.) en opnieuw Denkey (51.), goed voor een 3-1 zege van de Bruggelingen.

KV Oostende was te gast bij Thes Sport Tessenderlo uit eerste amateur. Het werd 1-4. Ambrose (54.), Atanga (62.) en Bätzner (75.) zetten de kustboys in de tweede helft in een zetel. Sam Vanaken, broer van Hans, scoorde tegen (79.) waarna Berte (87.) de eindstand vastlegde.

Zulte Waregem, staartploeg in 1A, ging op bezoek bij Lommel, een middenmotor in 1B. Invaller Zinho Gano scoorde in de 70e minuut het enige doelpunt voor Essevee.