Croky Cup: tweedeklasser Deinze wipt Eupen, Seraing wint van Charleroi, Standard en OHL gaan door

Tweedeklasser Deinze heeft dinsdagavond Eupen uit de Croky Cup geknikkerd. De Oost-Vlamingen stuurden de Oostkantonners in de zestiende finales met een 3-0 nederlaag huiswaarts. Charleroi is ook gewipt. Standard won nipt van Dender. OHL walste over Francs Borains.

Dylan De Belder (37.) en Teo Quintero (43.) van Deinze verkochten de Panda’s met de rust in zicht een dubbele opdoffer. In de tweede helft slaagden de bezoekers er niet meer in om een aansluitingstreffer te forceren in het Burgemeester Van De Wiele stadion. Ze liepen integendeel nog tegen een derde tegendoelpunt aan door toedoen van Liridon Balaj (90.+2). De club uit de Challenger Pro League bekert bijgevolg een ronde verder en mag zich opmaken voor de achtste finales.

Charleroi ging in de verlengingen onderuit op het veld van Seraing. Het ging van 0-1 in het slot van de reguliere speeltijd naar 4-1 na 120 minuten.

De Carolo’s hadden via Daan Heymans (17.) na ruim een kwartier een bonus beet in het Stade du Pairay. Die score bleef lange tijd op het bord, tot Sambu Mansoni (80.) verlengingen uit de brand sleepte voor de Métallos. In dat extra halfuur extraspeeltijd liep het volledig fout voor de uitploeg met tegentreffers van Vagner (104. en 110.) en Leroy Abanda (107.).

OHL met overschot, Standard zonder

OH Leuven droogde derdeklasser Francs Borains voor eigen publiek af met 0-5.

Marc Brys liet niets aan het toeval over en stuurde zijn sterkste elftal de Henegouwse wei in. Aanvoerder Mathieu Maertens (18.) en Casper De Norre (44.) hadden halfweg de klus al geklaard. Mario Gonzalez (48.), een eigen doelpunt van Tracy Mpati (62.) en Thibaut Vlietinck (70.) voltooiden de Leuvense vijfklapper.

Standard kende tegelijkertijd heel wat meer moeite met tweedeklasser Dender. De Rouches konden pas in de 74e minuut de poort naar de volgende ronde openbeuken via William Balikwisha : 0-1.