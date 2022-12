De voetbalbeelden van het jaar: de blikken van Vertonghen en Vanhaevermaet

Voetbal is en blijft passie. Tot Nieuwjaar toont ieder lid van ons team wat het voorbije voetbaljaar te bieden had. Vandaag: het vuur op Sclessin en een vlammend EK vrouwenvoetbal.

De blik van Jan

Zondag 23 oktober 2022. Minutenlang staat Jan Vertonghen ontredderd naar zijn eigen aanhang, hoog in de tribunes van Sclessin, te kijken. Ze hebben net Bengaals vuur op het veld gegooid en breken de zitjes in hun vak af. Alles om de wedstrijd, waarin paars-wit op dat moment 3-1 achterstaat, stil te leggen. De malaise bij Anderlecht is compleet. Jan Vertonghen – een speler voor wie we altijd een zwak gekoesterd hebben vanwege zijn humor, intellect en open blik op de wereld – zit met veel mist in en rond zijn hoofd. Wat moet er op dat ogenblik allemaal door zijn gedachten flitsen?

Slechts enkele weken voordien had de Rode Duivel nog een emotioneel interview gegeven waarin hij haast in tranen uitlegt dat hij zich schuldig voelt tegenover zijn gezin voor de plotse transfer van het warme Lissabon naar het grauwe Anderlecht. Een egoïstische keuze, vond hij. En het zat hem duidelijk dwars. Als die keuze dan ook nog eens een verkeerde blijkt te zijn, kunnen we niet anders dan medeleven voelen. Want profvoetbal is niet enkel blingbling en het zijn niet allemaal monomane Cristiano’s of patserige Neymars. Twijfels en foute keuzes maken evenzeer deel uit van hun bestaan. Het zijn ook maar mensen.

Matthias Stockmans, redacteur

De blik van Jan Vertonghen zegt alles. © Belga Image

Een uitgetelde Justine

Red Flame Justine Vanhaevermaet is uitgeteld na de match tegen Zweden op het EK afgelopen zomer. Assistent-coach Kris Van Der Haegen gaat haar troosten. Maar de nationale ploeg kon Engeland met opgeheven hoofd verlaten. De Red Flames konden de kwartfinale bereiken en schreven zo geschiedenis. In hun zog zijn de laatste jaren heel wat jonge meisjes beginnen voetballen. De toekomst is hopelijk verzekerd.

Lien Cauwenbergh, Art director

Een ontroostbare Justine Vanhaevermaet na de uitschakeling op het EK tegen Zweden. © Belga Image